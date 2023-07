Kreisschule Aarau-Buchs Eltern sollen künftig keine Beiträge mehr bei Schulanlässen zahlen müssen Eine Anfrage der SP im Kreisschulrat bezüglich der Höhe der verlangten Elternbeiträgen bei Themenwochen, Klassenlagern oder sonstigen Anlässen hat eine vielversprechende Antwort erhalten: Der Schulvorstand will die Beiträge ganz streichen.

Themenwoche über Architektur in der Aarauer Markthalle: Schulanlässe wie diese sollen für Eltern dereinst gänzlich kostenlos sein. Archivbild:

Marcel Siegrist

Dass Eltern Beiträge an Klassenlager, Sport- oder Themenwochen und sonstige Schulanlässe zahlen, war bisher gang und gäbe. Als grobe Richtlinie dafür gibt es an der Kreisschule Aarau-Buchs eine Weisung, die die maximalen Beitragshöhen für freiwillige und obligatorische Schulanlässe angibt.

Diese Werte seien aber je nach Schulstandort anders. Ein «Controlling» der Elternbeiträge, die jeweils von den Lehrpersonen verrechnet werden, gab es bisher nicht. Dies schreibt der Schulvorstand als Antwort auf eine Anfrage von Kreisschulrat Benedict Ammann (SP).

Der Schulvorstand hat auf sein Begehren bei den Schulleitungen der verschiedenen Standorte in Aarau und Buchs nachgefragt und erhoben, dass die Beitragshöhen ziemlich variieren. An zwei nicht spezifisch genannten Schulhäusern betragen sie im Schnitt 15 bis 20 Franken pro Schulkind und Tag. An sechs anderen 10 bis 15 Franken, an einem sind es 5 bis 10 Franken.

Ein bis zwei Stunden müssten die Verantwortlichen gemäss Umfrage jeweils für die Abrechnungen aufwenden. Zur Frage von Benedict Ammann, ob dies «in einem sinnvollen Verhältnis zum Ertrag» stünde, räumt der Schulvorstand ein, dass in der Sache Handlungsbedarf besteht. Eine einheitliche, nicht standortspezifische Handhabung sei das Ziel, damit alle Schulkinder der Kreisschule Aarau-Buchs, unabhängig vom Schulstandort, «einheitliche finanzielle Mittel für die obligatorischen Schulanlässe» zur Verfügung gestellt bekommen.

Das Ziel: künftig keine Elternbeiträge mehr

Insofern stellt der Schulvorstand nun klar in Aussicht, dass auf das nächstjährige Budget hin eine Lösung gesucht wird, dank der künftig ganz auf Elternbeiträge verzichtet werden könnte, jedenfalls bei obligatorischen Schulanlässen. Dies könnte erreicht werden durch eine Erhöhung der budgetierten Pauschalen.

«Dies im Sinne einer Budgetoptimierung, eines wesentlichen Beitrags zur Harmonisierung innerhalb der Kreisschule und zur Schulentwicklung», so der Vorstand. Fairness und Chancengleichheit unter den Schulkindern würden dadurch gefördert, «unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund und Standort, an dem sie die Schule besuchen».

Ein Antrag auf «Elternbeitragsfreie obligatorische Schulanlässe» werde der Schulvorstand deshalb in der zweiten Budgetlesung traktandieren. Das Budget 2024 wird dann dem Kreisschulrat an der Sitzung vom 21. September zur Beratung vorgelegt.