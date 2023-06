Kreisschule Aarau-Buchs Eine Kandidatin zieht sich aus dem Rennen um einen Sitz im Schulparlament zurück Die FDP Aarau gibt den frei werdenden Sitz auf; Christina Möltgen kandidiert nicht für den zweiten Wahlgang. Stattdessen unterstützen die Freisinnigen nun Mitte-Kandidatin Piera Bradanini Baur.

Piera Bradanini Baur (Die Mitte) und Martina Niggli (Grüne) treten im zweiten Wahlgang nochmals an. Christina Möltgen (FDP) verzichtet. (v.l.n.r.) zvg

Da waren es nur noch zwei: Christina Möltgen (FDP) zieht sich aus dem Rennen um einen Sitz im Kreisschulrat Aarau-Buchs zurück. Sie lag nach dem ersten Wahlgang am Sonntag mit 1313 Stimmen auf Rang 3 hinter Piera Bradanini Baur (Mitte, 1404 Stimmen) und der Grünen Martina Niggli (2429 Stimmen). Möltgen habe sich «trotz des knappen Resultates entschieden, auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang zu verzichten», teilt die FDP am Mittwoch mit. Damit verzichten die Freisinnigen darauf, den Sitz der abtretenden Barbara Urech zu verteidigen.

«Angesichts der Umstände hat die FDP Aarau entschieden, im zweiten Wahlgang die Kandidatin der Mitte zu unterstützen und empfiehlt sie zur Wahl», heisst es weiter in der Mitteilung. Bradaninis Partei bestätigt, dass ihre Kandidatin wieder antritt: «Die Mitte Aarau ist überzeugt, dass wir mit Piera als Bildungsexpertin, Ur-Aarauerin und Mutter einer schulpflichtigen Tochter die ideale Kandidatin für den frei werdenden Sitz aufstellen konnten.»

Die Grünen hatten bereits am Montag bestätigt, dass Einwohnerrätin Martina Niggli, die Siegerin des ersten Wahlgangs, auch am 22. Oktober nochmals antritt.

Das sind die Bisherigen:

Dem Kreisschulrat gehören - neben dem freien Sitz - aktuell an: Frédéric Voisard (Mitte Buchs, Präsident), Andrea Dörig (SP Aarau, Vizepräsidentin), Benedict Ammann (SP Aarau), Fulya Aslan (SP Aarau), Nicole Burger (SVP Aarau), Barbara Deucher-Brändli (FDP Aarau), Oliver Esser (FDP Buchs), Ulrich Frey (EVP Buchs), Chrisoula Giata (SP Buchs), Franziska Graf (Vertreterin Stadtrat Aarau), Regula Haag Wessling (Mitte Aarau), Susanne Klaus (Grüne Aarau), Anton Kleiber (Vertreter Gemeinderat Buchs), Philippe Kühni (GLP Aarau), Nicole Lehmann Fricker (FDP Aarau), Boris Meyer (FDP Buchs), Melanie Sutter-Ammann (SP Aarau).