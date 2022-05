Kredit Dritte Etappe Der Kanton Aargau soll über die Bücher: Giezendanner fordert, die Wiggertalstrasse soll nochmal geprüft werden Mit einer Interpellation im Grossen Rat will Stefan Giezendanner (SVP) verhindern, dass die dritte Etappe der Wiggertalstrasse in einer Schublade verschwindet.

Am 26. September 2021 stimmten die Rothrister Stimmberechtigten nach einem erfolgreichen Referendum mit 1081 Nein- zu 911 Ja-Stimmen klar gegen den Kredit für die dritte Etappe der Wiggertalstrasse. Das Nein-Lager kritisierte vor allem die flankierenden Massnahmen und die ungeklärte Situation rund um die Autobahnzubringer mit den drei Kreiseln.

So hat der Kanton Aargau die Wiggertalstrasse in Rothrist geplant. Die Visualisierung zeigt den Knoten Wiggerbrücke. zvg

Seither blieb es relativ ruhig um das Projekt. Zu ruhig für den Zofinger SVP-Grossrat Stefan Giezendanner: Am 3. Mai reichte er im Grossen Rat eine Interpellation ein. Unter anderem will er vom Regierungsrat wissen, wie es nach dem Nein an der Rothrister Urne weiter geht und ob dem Gremium das überarbeitete Astra-Projekt «Optimierung des Verkehrsflusses ab der Autobahnaus- respektive Autobahnzufahrt Rothrist über den Kreisel Helbling» vorliegt.

«Der Rothrister Volksentscheid war wie ein Dolchstoss für das Baudepartement. Seither wird die heisse Kartoffel hin und her gereicht.»

«Der Rothrister Volksentscheid war wie ein Dolchstoss für das Baudepartement. Seither wird die heisse Kartoffel hin und her gereicht», so der Geschäftsführer der Mittelland Transport AG. Er befürchtet, dass das Projekt einfach in einer Schublade verschwindet. Daher will er den Druck auf die Regierung erhöhen.

Nach dem Volksentscheid ist für Giezendanner klar, dass der Kanton über die Bücher muss. Und wenn dies einerlei geschieht, sollen gleich neue Varianten geprüft werden. «Die Wiggertalstrasse muss zwingend mit dem Astra-Projekt bei den Autobahnzubringern in Rothrist und dem neuen Aareübergang, der seit Jahren irgendwo zwischen Rothrist und Aarburg geplant ist, abgestimmt werden», so der Grossrat.

Die Wiggertalstrasse und die Aarebrücke seien zu koordinieren, damit keines der beiden Projekte am falschen Ort zu stehen komme. «Danach folgt optimalerweise der Blick über die Region hinaus». Giezendanner spricht damit das Gäu an. «Boningen mit dem Kieswerk oder auch Egerkingen sind wichtige Industrie- und Logistikstandorte.»

Wiggertalstrasse soll auf anderer Seite der Autobahn verlaufen

Um dies zu erreichen, schlägt Stefan Giezendanner vor, den Verlauf der dritten Etappe der Wiggertalstrasse nordöstlich der Autobahn – also auf der anderen Seite, wie es die Pläne bei der Abstimmung in Rothrist gezeigt haben – zu planen. «Vom TNT-Kreisel, wo die Wiggertalstrasse aktuell aufhört, hinunter an die Autobahn, davor rechts weg und der Autobahn entlang zum Areal Burger King, wo dann der neue Aareübergang irgendwo zu stehen kommt.» Alternativ schlägt er vor, die Wiggertalstrasse direkt nach der Autobahn daran entlang bis zur Einmündung in die bestehende Strasse zu ziehen. «Dieser Verlauf war vor Jahren angedacht. Der damalige Rothrister Gemeinderat konnte sich nicht mit den Grundeigentümern einigen, vielleicht würde das mit dem neuen ja klappen», so Stefan Giezendanner.

Grundsätzlich empfindet er aber eine Lösung, die in den Ibis-Kreisel einmündet – so wie dies sein zweiter Vorschlag und das ursprüngliche Projekt vorsehen – als nicht zufriedenstellend. «Das ist ein höchst frequentierter Bereich, der im aktuellen Zustand nicht noch mehr belastet werden sollte. Gerade deshalb ist es wichtig, dass das Astra mit seinem Projekt weitermacht und der Regierungsrat – wenn nötig – etwas Druck ausübt.» Dass das Astra durchaus schnell agieren und sich flexibel zeigen kann, sieht Giezendanner darin bestätigt, dass die Autobahnausfahrt Rothrist in den letzten Wochen innert weniger Tage massiv optimiert wurde, wie er in seiner Interpellation schreibt.

Schon Ulrich Giezendanner befasste sich im Grossen Rat mit dem Aareübergang

Der Regierungsrat hat seit der Eingabe der Interpellation drei Monate Zeit, die gestellten Fragen zu beantworten. Da es laut Giezendanner eine heikle Angelegenheit ist, an der sich niemand die Finger verbrennen will, rechnet er mit den vollen drei Monaten, bis er eine Antwort erhält. Fällt diese nicht zufriedenstellend aus, kann er sich durchaus vorstellen, ein verbindliches Postulat einzureichen. «Leider passiert im Aargauer Baudepartement in einigen Bereichen sehr wenig. Es gibt viele Projekte, die schon sehr lange in der Pipeline sind und nicht forciert werden.» Mit dem geplanten Aareübergang und der Wiggertalstrasse hätten sich bereits sein Vater Ulrich Giezendanner und Kurt Blum – die 1991, beziehungsweise 1989 aus dem Grossen Rat ausschieden – befasst.

«Leider passiert im Aargauer Baudepartement in einigen Bereichen sehr wenig.»

Mit dem Verlauf nordöstlich der Autobahn rechnet Stefan Giezendanner zudem damit, dass die flankierenden Massnahmen gar nicht, oder zumindest nicht für Millionen von Franken, nötig sein werden. So wäre in seinen Augen auch die Unterstützung der Rothrister Bevölkerung gesichert.