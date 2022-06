Konzertvorschau Musikschule Aarau lädt Eltern und Freunde zum Musizieren ein Zweimal musste das Orchesterfestival «Grandioso 7» der Musikschule Aarau verschoben werden. Statt im Januar findet es nun am Freitagabend statt, im Kultur und Kongresshaus Aarau. Auch dieses Mal sind wieder viele Eltern, Freunde und ehemalige Musikschüler mit ihren Instrumenten mit dabei. Diesjährige Besonderheit: Das Kinderorchester eröffnet den Abend.

Am Freitagabend treten Aarauer Musikschülerinnen und -schüler mit Eltern und Freunden auf. AAR/Symbolbild

Am Freitag um 19 Uhr steht Aarau ein besonderes musikalisches Ereignis bevor. Zum siebten Mal findet das Orchesterfestival «Grandioso 7» der Musikschule Aarau im Kultur und Kongresshaus Aarau statt. Das Jugendorchester, das Kammerorchester, das Kinderorchester und das Celloensemble spielen unter der Leitung von Markus Joho, Sandro Oldani, Thomas Steiner und Magdalena Sterki Werke aus verschiedensten musikalischen Sparten und Epochen.

Auf der Bühne unterstützt werden die Musikschülerinnen und -schüler von ihren Eltern, Verwandten, Freunden und ehemaligen Musikschülern. «Es sind wieder viele unserer Einladung zum Mitspielen gefolgt», sagt Markus Joho, Musiklehrer an der Musikschule Aarau. Er freue sich besonders über diejenige, die bereits zum siebten Mal mit dabei sind.

Das Sinfonieorchester traf sich zu fünf Proben

Im Sinfonieorchester – Jugendorchester mit Gästen – werden über 80 Personen mitspielen. Sie widmen sich der Filmmusik und spielen unter anderem das Stück «Conquest Of Paradise» zu Ridley Scotts «1492 – Die Eroberung des Paradieses» des griechischen Komponisten Vangelis aus dem Jahr 1992. «Filmmusik ist perfekt für diese Zusammensetzung: Sie ist eingängig, stellt etwas dar und die meisten kennen die Stücke», so Joho. «Das Orchester probt projektbezogen und in grosser Formation, das heisst mit Bläsern. Die Spielerinnen und Spieler erarbeiten die Werke in fünf Proben innerhalb von nur 14 Tagen.»

Das Kammerorchester spielt Vivaldi, auch hier spielen ein paar Gäste mit, «die etwas Eifrigeren», sagt Joho mit einem Augenzwinkern. «Das Kammerorchester probt alle zwei Wochen und drei Schüler, die einem Förderungsprogramm angehören, spielen ein Solo.» Der «Walzer Nr. 2», ein Satz aus der Suite für Varieté-Orchester von D. Schostakowitsch, wird vom Celloensemble vorgetragen.

Ein generationsübergreifender Musikabend

Eine Besonderheit am diesjährigen Orchesterfestival ist der Auftritt des Kinderorchesters. Grund: Das Strassenkonzert der Kinder wurde abgesagt und stattdessen eröffnen die jungen Musikerinnen und Musiker das Festival. Zwei Anlässe innerhalb von zwei Wochen wären zu viel gewesen, erklärt der Musiklehrer.

Trotz grossem Aufwand freut sich Markus Joho auf das Konzert: «Es ist etwas ganz Besonderes, ein so grosses Orchester zu dirigieren. Mit diesem Orchesterfestival präsentiert sich die Musikschule und intensiviert den Kontakt zu den Eltern, Verwandten, Freunden und ehemaligen Musikschülern.» Der Eintritt ist gratis, es gibt eine Kollekte. Im Anschluss findet ein Apéro statt.