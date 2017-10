Eine Weltsensation sei es, versprach das Inserat. So schwer wie 1000 Menschen, 23 Meter lang. Eine Weltsensation – und sie stank zum Himmel. Doch die Aarauer kamen in Scharen, schoben sich schlotternd und bibbernd Schulter an Schulter durch den Schneematsch, und staunten. Vor ihnen auf dem Tiefladewagen lag ein Finnwal. Mrs. Haroy, 55 Tonnen schwer, das gewaltige Maul aufgesperrt, von Kopf bis Fluke mit Formalin getränkt.

65 Jahre ist das her, im April 1952 war es. Eine Zeit, in der die Unterhaltung der Familie nicht durch den Fernseher stattfand. Eine Zeit, in der die Leute nach Sensationen lechzten, nach bislang Ungesehenem, nach Extremem, nach Superlativen. Alles schien möglich, alles machbar.

Den Reporter liess es kalt

Nach Zürich, Winterthur, Rorschach und St. Gallen wurde die «Weltsensation» am 2. April ins Aarauer Freiverlad-Areal der SBB in der Gais gefuhrwerkt. Was für ein Getümmel das war, was für ein Staunen und Schaudern. Den Lokalreporter Gustav «Gusti» Aeschbach jedoch brachte der Finnwal nicht aus der Fassung. Von einer Sensation könne man angesichts der Fleischmasse nicht sprechen, schrieb er in einem launigen Feature im «Aargauer Tagblatt».

Die ganze Sache hinterlasse, so Aeschbach, «keinen naturnahen Eindruck», der Finnwal wirke «wie ein ausgestopfter Steinadler im Glaskasten eines Museums». Den «ungeheuren, schwarzen Körper» auf dem Bahnwagen könnte man aus Distanz «eher für einen mächtigen Baumstamm halten», die «havarierten Flossen der 23 Meter langen Fischleiche» erinnere eher an «ein Stück alten Wellblechs». Eindrücklich aber zeigte sich der «weit aufgesperrte Höllenrachen» des Meerestieres, auch wenn das Publikum auf gebührende Distanz gehalten wurde, war es doch «streng untersagt, auf den Tiefgangwagen der SBB zu klettern».

Doch die Schaulustigen liessen sich nicht abhalten, «ein unaufhörlicher Strom von Menschen» ergoss sich in die Gais, darunter «zahlreiche Landschulklassen», wie Berichterstatter Aeschbach frotzelte. Der Andrang war derart gross, dass die «brandenden Menschenwogen sogar eines der Kassenhäuschen aus Holz zum Umstürzen brachten». Der Finnwal musste übrigens auf seiner Reise durch die Schweiz «jeden Tag mit 50 bis 80 Kilo Formalin behandelt werden», und zwar «durch stämmige Seeleute aus Hamburg». Ein Lob sprach Aeschbach dann doch noch aus: Und zwar an die Adresse des Kopenhagener Antiquitätenhändlers und Finnwalbesitzer Leif Soegaard, für dessen «geniale Geschäftsidee».

Leif Soegaard hatte 1951 Walfängern den Auftrag erteilt, ein mächtiges Tier zu Ausstellungszwecken zu fangen. Der Auftakt zu einer tragischen Geschichte, die Oskar Rickenbacher, der als 13-Jähriger im Zuger Güterbahnhof vor dem Walfisch stand und den Formalingeruch seither nicht mehr vergessen hat, kürzlich zusammengetragen hat. Denn der Wal war nicht sofort tot, sondern flüchtete von der Harpune getroffen, das tonnenschwere Walfängerschiff im Schlepptau. Kurz bevor die Fänger das armdicke Tau einrollen und den Wal nah genug heranziehen konnten, soll sich der Wal losgerissen haben. Vor dem norwegischen Cap Haroy feuerte der Harpunenschütze ein zweites Mal.

Was für ein prächtiges Tier die Männer erlegt hatten: 23 Meter lang, allein die Fluke, die Schwanzflosse, mass von einer zur anderen Spitze über vier Meter, das Herz wog rund 500 Kilogramm. Von über 100 Mann an Land gehievt, wurde der Kadaver präpariert: «In über 3000 Injektionen wurden 7000 Liter konservierende Flüssigkeit in den Körper des Wals eingespritzt, das ganze Tier war damit getränkt», so Rickenbacher.

Feuer gefangen in New York

Frisch präpariert wurden Mrs. Haroy – benannt nach dem Fangort – und ihr separat präpariertes Herz auf Reise durch Norwegen, Schweden, Dänemark und Deutschland geschickt. Nach der Zeit in der Schweiz wurde der Kadaver via Holland und Belgien nach New York geschippert. Hier stand Mrs. Haroy ab März 1953 auf Coney Island, dem in die Jahre gekommenen Vergnügungsviertel der New Yorker.

Während die Besucher den Kadaver anstaunten und sich die Nasen zuhielten, verdiente sich Soegaard eine goldene Nase. Wie «The New Yorker» 1952 schrieb, hatten in Europa über fünf Millionen Menschen «Mrs. Haroy» in insgesamt 60 Städten angeschaut, rund 1,75 Millionen Dollar hatte das Soegaard in die Kassen gespült (heute würde das einem Wert von rund 15,7 Millionen Dollar entsprechen).

Eine traurige Geschichte – und sie wird noch trauriger: 1954 fing Mrs. Haroy Feuer. Eine Konstruktion, die sie vor dem Sonnenlicht schützte, war in Brand geraten und die Flammen sprangen über das formalingetränkte Tier über. Nach dem Feuer stank der Kadaver noch furchtbarer. Der Gestank wurde schliesslich so unerträglich, dass die Mieter in den Hallen rundherum sich beschwerten. Mrs. Haroy wurde schliesslich auf einer Müllhalde verscharrt. Mitsamt dem Herz.