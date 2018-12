Im November verkündete Regierungsrätin Franziska Roth, Vorsteherin des Departements Gesundheit und Soziales, dass acht Standorte im Aargau für die Realisierung einer regionalen Gross-Unterkunft für Asylsuchende mit 150 bis 300 Plätzen infrage kommen. Die Gemeinderäte wurden kurz vorher darüber informiert. Auch der Gemeinderat Küttigen, wo im Gebiet Ritzer ein Standort vom Kanton unter die Lupe genommen wird.

In der Folge sprach Franziska Roth zusammen mit Vertretern ihres Departements beim Gesamtgemeinderat vor. Dazu sagte Gemeindeammann Tobias Leuthard: «Das Gespräch war offen und konstruktiv: Wir konnten unsere Bedenken eingeben, Frau Roth und ihre Mitarbeiter haben versucht, sie zu zerstreuen – etwa mit Hinweis auf Frick oder Unterentfelden, wo es trotz grosser Asylunterkunft relativ wenige Probleme gibt.»

Mittlerweile hat sich der Gemeinderat noch einmal mit dem kantonalen Anliegen auseinandergesetzt. Und entschieden, einen ablehnenden Bescheid über die Aare zu schicken. «Aus Sicht des Gemeinderates ist die Realisierung einer Asylgrossunterkunft am Standort Ritzer nicht realistisch», teilt der Gemeinderat mit.

Er führt dazu folgende Gründe auf: «Das Gebiet Ritzer ist für die Gemeinde Küttigen aufgrund verschiedener kommunaler und privater Bauvorhaben ein zentrales Entwicklungsgebiet und der evaluierte Standort ist mit den kommunalen, raumplanerischen Überlegungen nicht vereinbar.» Ausserdem orten die Küttiger «ein gewisses Mass an Konfliktpotenzial» in der unmittelbaren Nähe von Sport- und Freizeitanlagen (Fussballplätze und Schwimmbad). «Im Weiteren sieht der Gemeinderat in dieser Nähe ein Ausschlusskriterium, wie dies bezüglich Schulstandorten im Kriterienkatalog des Regierungsrates festgehalten ist.»

Ferner berge die unmittelbare Nähe zur Aare und zur stark befahrenen Bibersteinerstrassse «ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial», und die Nähe zum Bahnhof Aarau könnte laut Küttiger Behörden «dazu beitragen, dass sich die Situation am Bahnhof weiter negativ entwickelt». Deshalb, so schreibt der Gemeinderat, habe er Regierungsrätin Roth mitgeteilt, dass er das Anliegen zurückweise.

Bereits im Vorfeld hatten sich einzelne Küttiger zustimmend, aber auch ablehnend gegenüber den kantonalen Plänen geäussert. SVP-Grossrat Daniel Wehrli schrieb etwa im «Küttiger Anzeiger»: «Der Standort Ritzer als Asyl-Grossunterkunft sollte vom Gemeinderat klar abgelehnt werden, ansonsten riskiert er ein Planungs-Chaos im Bereich Fussball, Jugendarbeit und Freizeitsport.»