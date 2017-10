Es ging Peter (alle Namen geändert) wohl einfach etwas zu wenig schnell. Im März 2015 fuhr er von Entfelden her auf dem Obertelweg Richtung Suhr respektive Gränichen. Vor ihm Stefan im Lastwagen mit Anhänger. Auch nach Ende der 50er-Zone beschleunigte dieser nicht wesentlich. Da wurde es Peter in seinem Renault Cabrio offenbar zu bunt. Er trat in einer leichten Linkskurve aufs Gas, setzte zum Überholen an. Was danach passierte, beschäftigte in den letzten zweieinhalb Jahren die Gerichte.

Tanklaster kam entgegen

Peters Version ist einfach: Er habe den Lastwagen überholt, sich wieder in die Spur eingegliedert, fertig. Stefans Version geht so: Peter habe ihn überholt, obwohl ihnen Andreas in seinem 5-Achser-Tanklastwagen entgegengekommen sei. Nur dank Bremsmanöver beider Lastwagenfahrer konnte ein Unfall verhindert werden.

Das sagten beide Lastwagenfahrer bei der Polizei aus, nachdem Stefan Anzeige gemacht hatte. Cabriofahrer Peter allerdings behauptete stets, die Gegenfahrbahn sei komplett frei gewesen. Peter kam damit aber nicht durch. «Schutzbehauptung» nennen das die Gerichte. Schon die Staatsanwaltschaft stellte wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln einen Strafbefehl über 40 Tagessätze à 140 Franken (bedingt bei 3 Jahren Probezeit) und eine Verbindungsbusse von 1000 Franken aus. Das Bezirksgericht Aarau senkte die Höhe der Tagessätze zwar auf 100 Franken, hielt ansonsten aber am Urteil fest.

Peter zog den Fall ans Obergericht weiter, das ebenfalls zum Schluss kam, die Zeugenaussagen der beiden erfahrenen Lastwagenchauffeure seien als glaubhaft zu werten. Eine Reduktion der Geldstrafe von 40 Tagessätzen komme nicht infrage: Im Gegenteil erscheine diese Strafe als sehr mild.

Kein Hinweis auf Falschaussage

Peter zog den Fall noch eine Instanz weiter. Aber auch das Bundesgericht befand, es sei zulässig, dass sich die Vorinstanzen in diesem Mass auf die Zeugenaussagen stützen – solche seien vollgültige Beweismittel.

Für Peter heisst das nun, dass er seine Busse inklusive sämtlicher Gerichts- und Verfahrensgebühren bezahlen muss. Insgesamt dürften es rund 10 000 Franken sein. Die zur Bewährung aufgeschobene Geldstrafe noch nicht eingerechnet. Und seinen Fahrausweis dürfte er auch für mehrere Monate los sein.