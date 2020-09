«Komplette Revitalisierung des Gebäudes»: Im Telli-Zentrum herrscht vor dem Umbau die grosse Leere

Das Einkaufszentrum in der Aarauer Telli hat in wenigen Monaten einen weiteren Leerstand zu verzeichnen: Die «Schmuckgalerie», gleich neben der Coop-Filiale, zieht aus. Ab Februar 2021 seien sie in der Badstrasse in Baden zu finden, teilen die Betreiber mittels Plakat mit.

Das Ladengeschäft wird – wie das des ehemaligen «Vögele» vis-à-vis – nicht wieder vermietet. Das hat mit dem anstehenden Grossumbau des Telli-Zentrum zu tun: Coop als Besitzer plant eine «komplette Revitalisierung des Gebäudes», wie es eine Sprecherin gegenüber der AZ ausdrückt. Die frei werdende Fläche der «Schmuck- galerie» werde dafür freigehalten. «Es entsteht eine vergrösserte Mall-Zone, und auch die Ladenfläche des Coop-Supermarkts wird entsprechend erweitert», so die Sprecherin.

Derzeit befinde man sich «in der intensiven Ausarbeitung des Vorprojekts». Noch Anfang März hatte Coop geplant, das Baugesuch bis Ende 2020 einzureichen. Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es aber zu Verzögerungen gekommen. Es sei deshalb möglich, dass das Baugesuch erst Anfang 2021 parat ist, so die Sprecherin.