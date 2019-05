Verkehrte Welt: Bei der Schlussabstimmung im Einwohnerrat über die «Schuldenbremse» stimmte die Ratslinke dafür, die Bürgerlichen aber dagegen. Dabei ging die Vorlage auf eine Volksinitiative der FDP zurück, die mit Unterstützung der CVP und der SVP zustande gekommen war. Umgekehrt hatten die SP von allem Anfang an und die Grünliberalen spätestens in ihrer Vernehmlassungsantwort zum stadträtlichen Entwurf deutlich gemacht, dass sie gar keine Schuldenbremse wollten. Und die Grünen hatten, als die Initiative vor zwei Jahren in den Rat kam (und mit 32:15 durchging), angekündigt, sie würden die Vorlage dereinst «entschlossen ablehnen», wenn sie «zu einer reinen Steuererhöhungsbremse» verkomme.

Da die Initiative in der Form einer allgemeinen Anregung eingereicht worden war, hatte der Einwohnerrat, auf der Basis des stadträtlichen Vorschlags, freie Bahn bei der Gestaltung der Vorlage, die am 19. Mai an die Urne kommt. Und im Einwohnerrat verfügt die Ratslinke im Normalfall über eine hauchdünne Mehrheit. So war es auch diesmal. Konsequenterweise hätte die Linke die ungeliebte Vorlage – Ergänzung der Gemeindeordnung und Ausführungsreglement – in Bausch und Bogen ablehnen müssen. Damit wäre aber die Vorlage des Stadtrates an die Urne gekommen – zwar mit Empfehlung auf Ablehnung , aber auch der Möglichkeit, dass das Volk trotzdem zustimmt.

Aus Angst vor diesem Szenario bediente sich die Linke eines Buebetricklis, das dank der Machtverhältnisse im Rat (25:24 Stimmen) aufging: Das Reglement beförderte sie vorsorglich ins Jenseits. Die Änderung der Gemeindeordnung liess sie gelten. Freilich erst, nachdem sie den Entwurf des Stadtrates derart verstümmelt hatte, dass sich der Text in purem Leerlauf erschöpft. Oder, wie der Stadtrat im Abstimmungsbüchlein schreibt: Die nun vorgeschlagene Ergänzung der Gemeindeordnung ist «in der vorliegenden Form ohne eigenständige Wirkung und daher überflüssig». In der Tat plappert der neue Paragraf 10 f. nur nach, was im Grunde schon im kantonalen Gemeindegesetz steht und demzufolge bereits geltendes Recht ist.