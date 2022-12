Kommentar Volle Notfallstationen: Die Leute wissen einfach nicht mehr, wie sie sich selber helfen können Es ist oft nicht Ignoranz, sondern schlicht Angst, die Menschen mit Bagatellerkrankungen unnötigerweise auf die Notfallstationen führt.

Halsweh? Man muss damit nicht direkt zum Arzt. Aber was soll man sonst tun? Das wissen vielen Menschen nicht. Christian Beutler/Keystone

Ich arbeite zwar schon seit Jahren nicht mehr als Medizinische Praxisassistentin. Aber noch immer fragt mich mein Umfeld um Rat: Der Blutdruck ist so hoch, was tun? Der Arm tut seit drei Wochen weh, soll man den doch mal zeigen? Was bedeutet der Satz in der Packungsbeilage? Der Arzt hat die Laborwerte kommentarlos geschickt – ob ich die rasch anschauen könnte?

Das mache ich gerne. Nur: Viele Menschen haben kein Familienmitglied «vom Fach», dem sie per Whatsapp Laborbefunde und Fotos komischer Hautausschläge schicken können. Sonst wären die Notaufnahmen der Spitäler weniger voll. Denn ganz viele Menschen, die dort Stunden ausharren, haben etwas gemeinsam: Sie sind wahnsinnig unsicher.

Das konnte ich auch während rund zehn Berufsjahren in Hausarztpraxen immer wieder feststellen: Die Leute können sich erstens nicht mehr selber helfen und trauen sich zweitens kaum, mal zuzuwarten. Letzteres hat auch damit zu tun, dass sich die 24-Stunden-Gesellschaft nicht mehr gewohnt ist, geduldig der Besserung zu harren – da muss es doch eine schnelle Lösung geben, oder? Symptome googeln hilft übrigens selten: Da wird aus dem harmlosen Kopfweh sofort ein Hirntumor und aus einer Verspannung der Zwischenrippenmuskeln ein Herzinfarkt.

Auch wenn es mich ärgert, wenn Leute völlig unnötigerweise den Notfall aufsuchen: Es ist oft nicht Ignoranz, sondern schlicht Angst. Wir wollen uns absichern, kein Risiko eingehen, lieber doch das Fachpersonal fragen, denen die Verantwortung übertragen. Dabei kennen wir uns selber eigentlich am besten.

Neben mehr Hausärzten und niederschwelligen Beratungsangeboten braucht es deshalb unbedingt Aufklärung: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir in der Volksschule beigebracht worden wäre, wie ich mir bei kleinen Unfällen oder Bagatellerkrankungen selber helfen kann, wie ich eine Packungsbeilage lese – und auch, wann ich unbedingt zum Arzt soll.