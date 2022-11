Kommentar Stadt Aarau muss am Abstimmungssonntag zeigen, wie familienfreundlich sie ist Am 27. November stimmt Aarau nicht nur über Budget und KIFF-Kredit ab, sondern auch über zwei wegweisende Projekte im Bereich Kinder und Jugend. Eine Auslegeordnung.

Das Eltern-Kind-Zentrum im Scheibenschachen bietet Eltern und ihren Kindern von 0 bis 4 Jahren einen heimeligen Ort zum Zusammensein am Mittagstisch an. Hier kann man sich aber auch Rat und Orientierung holen. Ein Angebot, dass Aarau unbedingt beibehalten muss. Das darf auch etwas kosten. Bild: Nadja Rohner

Während in den meisten Gemeinden am kommenden Wochenende die Urnen im Schrank bleiben, weil weder kantonale noch kommunale Wahlen anstehen, hat es Aarau streng. Bei den Bezirksrichterwahlen tritt Barbara Deucher (FDP) im zweiten Wahlgang gegen Michael Schlotter (parteilos, von links unterstützt) an. Beide sind relativ unbekannt.

Bei jenen, die nicht nach Parteifarben wählen, dürfte die ausserordentlich intensive Plakatkampagne Deuchers den Ausschlag geben. Entweder für die Freisinnige – oder eben gerade gegen sie. Das Rennen ist offen. Erstens, weil sich Michael Ganz (GLP), der im ersten Wahlgang hinter Deucher Zweiter wurde, zurückgezogen hat. Zweitens, weil der ganze Bezirk wählt, aber nur in Aarau und Buchs mobilisierende Abstimmungen anstehen.

KIFF ist wohl kein Problem, beim Budget könnte es knapp werden

Einfacher ist eine Prognose beim Kredit für den KIFF-Neubau: Nur die SVP stellt sich gegen den Verpflichtungskredit (9 Millionen Franken) und das Darlehen (3 Millionen). Und selbst unter ihren Anhängern dürfte es einige geben, denen die Kulturinstitution in der Telli am Herzen liegt.

Zur Abstimmung gelangt auch das Budget 2023 mit einer Pseudo-Steuerfusssenkung. Der Stadtrat beantragte 94 Prozent, der Einwohnerrat machte 96 Prozent draus. Ein Prozent weniger als heute – und das wohl auch nur der Angst der Linken geschuldet, der KIFF-Kredit könnte nicht durchkommen, wenn sie den Stimmberechtigten kein Zückerli hinwerfen. Da wäre es ehrlicher gewesen, bei 97 Prozent zu bleiben und dafür per 2024 eine anständige Steuersenkung ins Auge zu fassen – wenn mehr Klarheit über künftige Investitionen und die globale Lage herrscht.

Höchste Zeit für eine Tagesschule

Vor allem aber wird Aarau am Abstimmungssonntag zeigen müssen, wie kinder- und familienfreundlich die Stadt ist. Gleich zwei wegweisende Geschäfte liegen auf dem Tisch.

Da ist die Übertragung der Tagesstrukturen (Hort) an die Kreisschule Aarau-Buchs und vor allem die Einführung einer Tagesschule. Dafür hat es in Aarau schon mehrere Anläufe gegeben, nun soll es endlich klappen. Gut so, denn eine öffentliche, freiwillige (!) Tagesschule ist mehr Standortvorteil, als es ein Steuerfussprozent mehr oder weniger je sein kann. Sie ermöglicht Kindern jener Eltern, die hochprozentig ihrer Erwerbsarbeit nachgehen möchten oder müssen – ja, auch dann darf man Kinder haben, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen – eine ganztägige Betreuung aus einem Guss.

Die Tagesschule kann auch eine gute Lösung sein für jene Kinder aus schwierigen Verhältnissen, die erst durch sie überhaupt Struktur in ihrem Alltag erfahren. Die Kosten für die Betreuung ausserhalb des Unterrichts werden den Eltern verrechnet, die dafür Subventionen beantragen können. Wie jetzt schon bei den Horten.

Aarau darf stolz sein auf Projekt «Frühe Kindheit»

Etwas abstrakter klingt das Geschäft «Verstetigung des Arbeitsbereichs Frühe Kindheit». Es ist aber ganz einfach: Die Stadt legt seit rund vier Jahren einen Fokus auf die ersten Lebensjahre eines Kindes, um ihm und seinen Eltern den bestmöglichen Start zu gewähren. Denn im Gegensatz zu anderen Altersgruppen – Stichworte: Jugendarbeit, Altersarbeit – hatten die Kleinkinder von 0 bis 4 Jahre bisher keine Lobby in der Stadtverwaltung.

In den letzten Jahren probierte die Stadt also aus, was funktioniert und was nicht, liess das evaluieren und möchte nun definitiv gewisse Massnahmen implementieren. Dazu gehört erstens eine Koordinationsstelle für sämtliche Akteure und Angebote rund um Schwangerschaft und Kleinkindalter.

Zweitens sollen Familienlotsinnen fix eingeführt werden. Das sind in der Regel Hebammen, die «belastete» Familien durch die oft schwierigen Baby- und Kleinkindjahre begleiten. Weil ein grosser Teil via Krankenkasse abgerechnet werden kann, kostet das die Stadt nicht einmal viel. Mit dieser Präventionsarbeit kann verhindert werden, dass ein Kind in einer schwierigen Situation Schaden nimmt.

Die Diskussionen im Vorfeld der Abstimmungen drehen sich vor allem um die Familienzentren. Eines gibt es bereits, probeweise, im Zwinglihaus im Scheibenschachen. Wer dort war, erkennt den Wert: Das empathische Team um Mina Najdl hat mit wenigen Mitteln ein kleines Refugium geschaffen, wo sich Eltern mit Kleinkindern treffen können.

Ein unkomplizierter, gemütlicher Spielraum samt «Babysofa» im Familienzentrum Scheibenschachen. Bild: Nadja Rohner

Die Atmosphäre ist so unkompliziert und einladend, dass man sich auch nach durchwachter Nacht in Trainerhosen und Babyspucke auf dem Pulli hierher trauen würde; zum Mittagstisch oder Krabbeltreff. Essenziell ist aber, dass sich hier neben Gleichgesinnten auch Fachpersonal aus dem Bereich frühe Kindheit zugegen ist und beraten kann.

Das Ganze ist natürlich nicht gratis. Jährlich 778’000 Franken sind mehr als ein Steuerprozent. Darin eingerechnet ist ein zweites, neu zu gründendes Familienzentrum in der Telli. Die FDP hat zu Recht die Frage aufgeworfen, ob es dieses wirklich braucht. Hierzu sagt die zuständige Stadträtin Franziska Graf: «Die Gruppen des Spielraumangebotes sind in der Regel ausgebucht und im offenen Treff verträgt es kaum Zuwachs. Der Gang ist konstant als Raum in das Angebot miteinbezogen und es gibt Eltern, die wieder gehen, weil es ihnen zu voll ist. Und das, obwohl das erste Familienzentrum erst seit Mitte 2021 besteht.»

Der Stadtrat begründet seinen Antrag auch damit, dass die AXA in der Telli – dem grössten, kinderreichsten Stadtteil – gratis Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. «Die Auslastung des zweiten Standortes ist nur eine Frage der Zeit», ist sich Franziska Graf sicher. In Aarau gibt es aktuell über 1300 Babys und Kleinkinder. Also etwa 300 pro Stadtteil.

Es gibt bei dieser Abstimmungsvorlage nur «ganz oder gar nicht». Sagt das Stimmvolk Nein, kippt es nicht nur den neuen Standort Telli, sondern das gesamte Projekt. Und das wäre verheerend, bestätigt doch eine Reihe von Fachpersonen, dass Aarau im Bereich «frühe Kindheit» Pionierarbeit geleistet hat. Die Projektleiterin wird regelmässig als Referentin beim Kanton und sogar beim Bund eingeladen. Der Evaluationsbericht der Hochschule Luzern hält fest, die Verstetigung käme «bei weitem nicht nur den Familien und ihren Kindern zugute, sondern der ganzen Stadt Aarau und ihrer Bevölkerung, denn die Kinder von heute sind ihre Zukunft».