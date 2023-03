Kommentar Das Volk hat das letzte Wort, nicht der Einwohnerrat Der Aarauer Einwohnerrat debattiert am 27. März zum wiederholten Mal über die Umsetzung der Initiative Schuldenbremse.

Die Schuldenbremse hat unter anderem Bund und Kanton in der Corona-Krise ermöglicht, die Betroffenen grosszügig zu unterstützen. Die Stadt Aarau ist seit 2016 durch eine Volks­initiative beauftragt, ebenfalls eine Schuldenbremse einzuführen. Das Hauptthema ist, ob eine Volksinitiative, ob die viel gerühmte direkte Demokratie eine Schuldenbremse begründen kann, und zwar selbst dann, wenn die Stadtbehörden respektive der Einwohnerrat (eine knappe Mehrheit) versuchen, sich dem Auftrag zu entziehen.

Nach langen Jahren und erst gestützt auf zwei Bundesgerichtsentscheide ist nun die Kommission des Einwohnerrats (Beschluss vom 14. März) dazu bereit und muss das Plenum des Einwohnerrats am 27. März auf Weisungen des Verwaltungsgerichts und des Bundesgerichts die demokratischen Vorgaben der Verfassung und diese Volksinitiative umsetzen. Der Stadtrat beantragt (Botschaft vom 6. März) in diesem Sinne eine Lösung, die vorab die Investitionen auf die Selbstfinanzierung abstimmt. Die Volksinitiative verpflichtet den Einwohnerrat, den Stimmberechtigten eine verfassungskonforme Vorlage für eine Schuldenbremse vorzulegen.

Zur Person Thomas Pfisterer ist ehemaliger Bundesrichter, Regierungs- und Ständerat. Er gehört der FDP an, die die Initiative Schuldenbremse in Aarau vorangetrieben hat.

Wenn der Einwohnerrat wie hier der Volksinitiative – in der Form der allgemeinen Anregung – grundsätzlich zugestimmt hat, muss er sie umsetzen. Das Bundesgericht hat die Anforderungen dafür am 14. Juli 2022 genau für den vorliegenden Streitfall strikt festgelegt: «Der Einwohnerrat kann weder von diesem Umsetzungsauftrag zurücktreten noch auf seinen Entscheid, die Initiative anzunehmen, zurückkommen. […] Mit der Annahme des Initiativbegehrens in der Form einer allgemeinen Anregung verzichtet der Einwohnerrat zudem auf eine ansonsten allfällig bestehende Möglichkeit, der Vorlage einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen.»

Ob der Einwohnerrat die Volksinitiative befürwortet oder nicht, ist heute belanglos. Das Recht zur Volksinitiative ist in der Verfassung gewährleistet. Es sichert den Zugang zu einem Volksentscheid über den Inhalt der Initiative, auch wenn dies den Behörden nicht passt. Sie dürfen nicht blockieren, sondern müssen mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten.

Massgebend sind für Aarau diese Vorgabe der Bundesverfassung und die darauf abgestützten Weisungen des Verwaltungsgerichts und des Bundesgerichts. Ohne Bedeutung für Aarau ist der Weg, den der Kanton Zürich zur – analogen - Kulturlandinitiative gewählt hat. Seine Lage war anders. Er hat ihn allein eingeschlagen, ohne Abstützung in und ohne Befolgung einer besonderen Weisung des Bundesgerichts, gestützt auf die Bundesverfassung. Das entsprechende Gesetz, das der Kanton Zürich für solche Situationen besitzt, gilt natürlich im Aargau nicht.

Der Einwohnerrat darf nicht widersprüchlich entscheiden. Er darf nicht auf die (positive) Verabschiedung der Vorlage mit einem (negativen) Zusatzbeschluss zurückkommen; das führte das Bundesgericht ausdrücklich aus. Er darf auch die bundesverfassungsrechtlich geschützte, freie Willensbildung nicht mit Empfehlungen, die Vorlage doch abzulehnen, in seinem Sinne abwerten, ja manipulieren. Er muss die Grenzen akzeptieren, die ihm die Demokratie – die Volksinitiative – setzt. In der direkten Demokratie darf der Wandel vom Volk ausgehen, auch wenn es der Behörde nicht genehm ist.

Die Schuldenbremse wertet den Einwohnerrat künftig auf. Er wird bei der Vorbereitung des Budgets mitwirken dürfen, vergleichbar dem Parlament im Bund. Aber beim Entscheid über die Einführung der Schuldenbremse haben die Stimmberechtigten das letzte Wort, nicht der Einwohnerrat. Das ist die Weichenstellung, vor der die Demokratie in Aarau heute steht.