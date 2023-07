Buchs Bärenplatz-Referendum: Nun formieren sich die Befürworter Die SVP hat das Referendum gegen den Kredit für die Umgestaltung des Bärenplatzes eingereicht. Die Abstimmung findet im Oktober statt. Nun gibt es ein überparteiliches Pro-Komitee.

Der Bärenplatz Buchs ist seit 30 Jahren eine Brache. Bild: Nadja Rohner

Ein «lebendiges Zentrum» und einen «Dorf-Mittelpunkt». Das will ein neues überparteiliches Komitee, das für ein Ja zur Bärenplatz-Umgestaltung einsteht. Dazu gehören alle Parteien, die im Einwohnerrat schon Ja gesagt haben: SP/Grüne, Mitte, GLP, EVP und FDP.

«Bereits jetzt finden auf dem Areal verschiedene Veranstaltungen statt, organisiert durch Akteure wie die Kulturkommission oder den Verein Bärenplatz für alle», teilen sie mit. «Die Investition in den Bärenplatz schafft einen generationenübergreifenden Begegnungs- und Erlebnisort für alle Einwohnerinnen und Einwohner mit attraktivem Zugang zur Suhre, welche zur vermehrten Nutzung dieses zentralen Platzes, auch in Kombination mit dem Gemeindesaal, animieren wird.» Ausserdem weisen die Befürworter darauf hin, dass die geplante Umgestaltung in einem breiten Partizipationsprozess entstanden sei. Das Projekt biete «einen langfristigen Mehrwert für die Attraktivität und Weiterentwicklung der Gemeinde Buchs».

Die SVP hatte das Referendum ergriffen. 215 Unterschriften wären nötig gewesen – über 540 kamen zusammen. Ortsparteipräsident Samuel Hasler hatte bei der Übergabe betont, die Gemeinde könne sich dieses «Luxusprojekt» aktuell schlicht nicht leisten.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,42 Millionen Franken. Es wird mit Folgekosten von rund 152’000 Franken pro Jahr gerechnet (für Unterhalt, Personal, Abschreibungen und Darlehenszinsen). Das heisst, Buchs müsste pro Jahr ungefähr ein Steuerfussprozent für den Bärenplatz aufwenden. Momentan liegt der Steuerfuss bei 108 Prozent. «Wenn man auch nichtmonetäre Faktoren in die Überlegungen miteinbezieht – Steigerung der Attraktivität von Buchs durch einen neu gestalteten Platz, Aufwertung des Ortsbilds im Zentrum usw. –, kann man das Projekt befürworten», sagte hierzu Finanzminister Tony Süess.