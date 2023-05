Kolumne Wie mich eine Uhr und eine Reise nach Hause daran erinnert haben, wie wertvoll jede Minute ist Was die ukrainische Kolumnistin bei einem Besuch in der Ukraine erlebte, hat sie traurig gemacht, ihr aber auch neue Energie gegeben. Und: Sie hat Fotos mitgebracht.

Kolumnistin Vitalina Kantseliarenko ist für einen Kurzbesuch in die Ukraine zurückgekehrt. Dieses Bild ist auf der Fahrt zu ihrem Dorf entstanden. Bild: Vitalina Kantseliarenko

Ich habe mir eine Uhr gekauft. Und mit ihr kam in mir der Wunsch auf, meine Zeit rationeller zu nutzen. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich mir durch diese Investition ins Gedächtnis gerufen habe, wie kostbar Zeit ist. Wahrscheinlich muss ich mir jetzt ein Portemonnaie kaufen.

Für mich hat nun die Zeit der Veränderung begonnen. Der Frühling hat die Gehirntätigkeit wiederbelebt und in Gang gesetzt. Prüfungen und Abschlussarbeiten stehen vor der Tür. Es ist immer eine hektische Zeit. Aber diese Spannung hat mir nicht ausgereicht, deshalb wollte ich einen kleinen Schritt weitergehen. Ich beschloss, meine Zeit der persönlichen Entwicklung, dem Lesen von lange aufgesparten Büchern und meinen Hobbys (ich zeichne gerne) zu widmen.

Zur Person *Vitalina Kantseliarenko (21) ist Journalismusstudentin aus Kiew. Sie musste vor dem Krieg flüchten. Jetzt lebt sie in Reitnau. Hier lesen Sie mehr.

Die treibende Kraft für diese Veränderungen war wahrscheinlich die Tatsache, dass es mir gelang, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder nach Hause zu fahren. Ein Flug, eine lange Busfahrt, fünf Checkpoints, Dokumentkontrollen – und endlich bist du zu Hause. Auf dem Weg ins Dorf siehst du die Spuren der russischen Armee: zerstörte Häuser, zerschossene Zäune, gesprengte Tankstellen ... Du hast Tränen in den Augen und bist geschockt von dem, was du siehst.

Um ehrlich zu sein: Es ist etwas ganz anderes, über den Krieg in den Nachrichten zu lesen und ihn mit eigenen Augen zu sehen. Es war eine schockierende Erfahrung. Eine weitere Erinnerung daran, wie wichtig es ist, ein bewusster und verantwortungsvoller Mensch zu sein, um solche Gewalt in Zukunft zu verhindern.

Eindrücke aus Kiew. Bild: Vitalina Kantseliarenko

Nur mein Vater wusste von meiner Ankunft, daher können Sie sich die Reaktion meiner Mutter und Grossmutter vorstellen, als sie mich sahen. Es war eine Explosion von positiven Emotionen und Freudentränen. Wahrscheinlich wurde in diesem Moment ein ganzer Cocktail von Glückshormonen in ihren Gehirnen ausgeschüttet. Auch ich war glücklich.

Vitalina Kantseliarenko sagt, das hier sei einer ihrer liebsten Orte in Kiew. Bild: Vitalina Kantseliarenko

Schon eine Stunde später begann ich zu weinen – jeder hatte sich in dieser Zeit so sehr verändert. Mama hat noch mehr Falten bekommen, Papa noch weniger Haare, und Oma ist noch kleiner geworden. Der Hund bellte mich an, als wäre ich eine Fremde. Das Haus schien anders zu sein als früher. Sein Geruch wirkte fremd. Es dauerte eine Weile, bis ich mich daran gewöhnte, aber mit der Zeit stellte sich ein Gefühl der Behaglichkeit und Sicherheit ein. Ich war zu Hause. Aus psychologischer Sicht ist es ja völlig normal, dass man unter solchen Bedingungen zunächst emotional reagiert.

Es ist mir auch gelungen, einige Freunde zu treffen. Früher waren die Abende mit ihnen nur von Freude und Positivität erfüllt, aber jetzt sind alle plötzlich alt geworden, und am Tisch gibt es nur noch Gespräche über den Krieg. Und den Kloss im Hals, wenn man Menschen, die einem so nahe standen, auf ein Mal nicht mehr erkennt.

Eine Gedenkstätte in Kiew. Jede Flagge repräsentiere eine getötete Person, erklärt Vitalina Kantseliarenko. Bild: Vitalina Kantseliarenko

Einer meiner Freunde, ein junger und charismatischer Mann, hat vor dem Krieg immer gelächelt, aber jetzt ist er eine vom Krieg verkrüppelte Seele. Das Gespräch über die Front ist wie aus einem Remarque-Roman. Für ihn hat sich die Wahrnehmung der Zeit verändert: Das Gefühl der extremen Gefahr erinnert ihn daran, wie wichtig jede Minute ist. Nur die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft zaubert wieder ein Lächeln auf sein Gesicht. Solche wie ihn gibt es viele. In solchen Momenten begreifst du wieder, dass die eigenen Probleme in Wirklichkeit gar nicht so schlimm sind.

Ein Treffen mit der Familie oder alten Freunden ist immer eine Freude, die oft von einem Gefühl der Nostalgie abgelöst wird. In solchen Momenten betrachtet man sein Leben von der anderen Seite und überdenkt es neu. Der Umzug an einen neuen Ort kann eine grossartige Gelegenheit sein, neue Horizonte zu erschliessen und daran zu wachsen. Die Zeit vergeht wie im Flug, und manchmal wird ein scheinbar gewöhnliches Accessoire zur Erinnerung an die Kostbarkeit dieser Ressource.