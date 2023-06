Kolumne Wenn die Qualität zwischen Stuhl und Bank fällt Kolumnist Fabio Mazzara findet, Aarau habe zu wenige Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum.

Im Kasinopark hat es zwar Bänkli, aber nicht gerade viele. Bild: Katja Schlegel

Kürzlich haben wir in New York die Familie meines Bruders besucht und zwei Wochen lang spannende Einblicke in eine pulsierende Stadt erhalten. Und auch wenn man durch die immense Grösse schwierig Vergleiche mit unserem beschaulichen Aarau ziehen kann, sind mir dennoch Unterschiede aufgefallen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.

Den formidablen Schweizer Standard gewohnt, wird sehr schnell offensichtlich: Die Infrastruktur ist meist weit schlechter unterhalten als bei uns. Die Grösse der Schlaglöcher rechtfertigt die vielen riesigen Autos, die den Weg aus den Löchern schadlos zu meistern wissen. Viele Brücken und auch Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs wirken – freundlich umschrieben – in die Jahre gekommen. Und das Hahnenwasser im Haus meines Bruders muss vor dem Genuss gefiltert werden, weil es zuvor durch bleierne Röhren geflossen ist. Willkommen im Land der unbegrenzten Reparaturmöglichkeiten! Dagegen wirkt es lachhaft, dass es hierzulande Leute gibt, die über eine etwas wackelige Pflästerung lästern.

Zur Person Fabio Mazzara ist Grafiker und sitzt für Pro Aarau im Einwohnerrat.

Es ist aber nicht so, dass die New Yorkerinnen und New Yorker kein Geld in die Infrastruktur stecken, womöglich haben sie schlicht andere Prioritäten. Besonders wichtig scheint ihnen die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Plätze und Parks. Immer wieder entdecken wir grosszügig angelegte Sportfelder für Basket- und Fussball, öffentliche und frei zugängliche Gym-Anlagen und viele originelle Kinderspielplätze. Sogar Hunde erhalten ihre eigenen Begegnungs- und Spielplätze – getrennt für kleine und grosse Hunde.

Und es gibt inflationär Bänkli: Grosse und kleine Bänkli, Liegebänkli und Gruppenbänkli. Bänkli in allen erdenklichen Varianten. Selbst an hochfrequentierten Orten wie der famosen High Line, einer zur grünen Oase umfunktionierten, stillgelegten Hochbahn, gab es so viele Bänkli, dass wir uns beim Spaziergang fast jederzeit hätten spontan setzen können. Auch im Central Park oder am East River war es wie am Schlemmerbuffet für Ruhesuchende: Bänkli à discrétion!

Bänkli à discrétion auf der High Line in New York Bild: Fabio Mazzara

Weil ich in der Aarauer Altstadt arbeite und zu Mittag esse, kenne ich mich mit der Aarauer Bänklisituation recht gut aus. Eigentlich wäre es ja besonders an schönen Sommertagen toll, irgendwo draussen gemütlich sein Zmittag zu geniessen. Zudem ist das kulinarische Take-away-Angebot gut und vielfältig und wird immer grösser – da wird viel geboten. Blöd nur, dass sich wenige Gelegenheiten bieten, dieses auch im öffentlichen Raum sitzend zu konsumieren. Wer also auf einem dieser Bänkli essen möchte, muss entweder extra früh dran sein oder ist ein Glückspilz.

Wenn man sich gewisse zentrumsnahe Plätze vor Augen führt, fällt auf, dass deren Aufenthaltsqualität vielfach sehr dürftig ist. Einige scheinen eher so geplant, dass man sie möglichst rasch wieder verlassen kann. Führen Sie sich mal den Kirchplatz, den Schlossplatz, den Färberplatz, den Behmenplatz und auch den Aargauerplatz vor Augen. Die Möglichkeiten, da gemütlich zu verweilen, sind homöopathisch gesät.

In der Altstadt Aarau werden nun der Kirchplatz und der Spittelgarten mit Überwachungskameras ausgerüstet. Bild: Katja Schlegel

Die Gewohnheiten der Menschen ändern sich, das Klima ändert sich, die Bedürfnisse an den öffentlichen Raum ändern sich. Und zum Glück ist auch Aarau im Wandel. Auf dem Färberplatz gibt es Versuche der Aufwertung. Am Graben soll es bald viele weitere Sitzgelegenheiten zu den bisher mageren zwei Bänkli geben, das ist ein guter Anfang. Und es ist zu hoffen, dass weitere Verbesserungen nicht auf die lange Bank geschoben werden.