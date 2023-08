Kolumne The Sound of Music Stadtpfarrer Michael Wiesmann, der selbst Metal-Musik hört, über verschiedene Musikgeschmäcker und die Erfahrung mit seinen Kindern beim Festival Musig i de Altstadt. Michael Wiesmann* Drucken Teilen

Das Aarauer Festival Musig i de Altstadt, hier 2019 im Färberhöfli beim Konzert von «Lost in Tragedy». Bild: André Albrecht

Über Geschmack lässt sich bekanntermassen streiten – wenngleich wohl eher selten in zielführender Art und Weise. Besonders deutlich kommt dies meiner Erfahrung nach bei der Frage nach dem Musikgeschmack zum Tragen: Was des einen symphonische Klangerfahrung ist, ist des anderen Lärm.

Als jemand, dessen stilistische Präferenzen sich durch kreischende Gitarren, stampfende Rhythmen, Guttural-Gesang (oder wie manche es eher nennen würden: Geschrei) und akzentuierende Grunzlaute auszeichnen, bin ich gewohnt, dass meine Musik des Öfteren als Krach tituliert wird. Im Bewusstsein um solche manchmal wenig schmeichelhaften Einschätzungen meines Musikgeschmacks bemühe ich mich, selbst umso toleranter, aufgeschlossener und neugieriger in dieser Hinsicht zu bleiben – auch wenn ich nicht behaupten würde, dass mich jede Art von Musik spontan gleichermassen anspricht, berührt oder bewegt.

Zur Person Michael Wiesmann Der gebürtige Zürcher ist seit 2022 Stadtpfarrer der Reformierten in Aarau . Er betreut die Ressorts Erwachsenenbildung, Kultur und Citykirche.

So einmal mehr erlebt, als wir am letzten Samstag der Schulferien am späteren Nachmittag am Graben waren und die Kinder etwas verspätet draussen vor der Bäckerei sich an ihrem Zvieri gütlich taten. Da spielte plötzlich auf dem Schlossplatz Livemusik auf – was nicht weiter erstaunlich war, fand an diesem Wochenende das beliebte «MidA»-Festival statt. Entsprechend hätte ich den Klängen dort irgendwo weit hinten kaum grössere Beachtung geschenkt, hätten nicht die Kinder begonnen, noch mit dem halben Gipfeli im Mund neben ihren Stühlen im Takt der Musik zu tanzen.

Beim Hinhören wurde mir rasch klar, warum ich die Musik nicht weiter beachtet hatte: Das war sicher toll gespielt, aber eher nicht mein Stil. «Zirkus-Musik für eine Clown-Nummer» war meine erste Assoziation. Entsprechend zweifelte ich einen kurzen Moment an der musikalischen Prägung meiner Kinder. Während ich ihnen aber beim Tanzen zuschaute und dabei auch Musik zuhörte, wurde mir klar, was sie von den Stühlen gerissen hatte: Jenseits aller stilistischen Fragen strahlte die Musik eine energische Freude aus, welche auch mein Bein mit wippen liess.

Ich werde mir wohl keine Platte dieser Band besorgen, um diese zu Hause aufzulegen. Obwohl: Die Kinder würde es bestimmt freuen. Aber auch wenn diese Musik nicht zu meinem neuen Lieblingsstil avancieren wird, vermochte sie in just jenem Moment, mich doch zu bewegen; ein kleines bisschen sogar sprichwörtlich. Weil meine Kinder mich mit ihrem Tanzen dazu brachten, hinzuhören. Manchmal erkennt man erst, was andere bewegt, wenn man hinhört. Gerade dann, wenn es mal nicht unmittelbar den eigenen Präferenzen entspricht.