Kolumne Schöne Feiertage: Aarau in Weihnachtsstimmung Kolumnist Fabio Mazzara über Weihnachtsmarktnörgler, Lichterweg-Lob und die umstrittene neue Kettenbrücke. Fabio Mazzara* Drucken Teilen

Aarau im Weihnachtskleid. Valentin Hehli / AAR

Kaum ist die Fussball-WM vorbei, steht Weihnachten vor der Tür. Einen Augenblick lang erscheint mir das erstaunlich, es ist aber nicht so, dass es sich nicht abgezeichnet hätte.

Der Aarauer Weihnachtsmarkt zum Beispiel weist bereits seit vier Wochen auf die anstehenden Feiertage hin. Persönlich bin ich recht angetan vom Konzept und von der Stimmung am Markt. Vor allem die urigen Holzstände und die originellen weiteren Holzbauten bringen – zusammen mit den Lichterketten – eine heimelige Atmosphäre in die kalte Jahreszeit.

Zur Person Fabio Mazzara ist Grafiker und sitzt für Pro Aarau im Einwohnerrat.

Wie bei jeder Neuerung kommen aber auch hier die Nörgler und Empörten in Wallung und finden ihre ganz eigenen Gründe, wieso sie den Markt anders machen würden. Sie machen ihn aber nicht. Zum Beispiel habe ich gelesen, sei es eine Frechheit, dass keine Barzahlung möglich ist. Hatten wir nicht kürzlich eine Pandemie, in welcher wir gemerkt haben, dass es ohne Bargeld ja eigentlich auch ganz gut funktioniert? Hm ja, die Probleme kann man sich auch herbeireden.

Tatsächlich wäre es aber toll, es gäbe etwas weniger unbesetzte Marktstände – was offenbar der etwas kurzen Vorbereitungs- und Akquisezeit geschuldet ist. Die Organisatorinnen und Organisatoren könnten sich auch überlegen, einen regionalen Hauptlieferanten für ihr Hopfengetränk zu finden. Dafür, dass es den Markt ein erstes Mal gibt, finde ich ihn aber recht gelungen. Und die Organisatorinnen und Organisatoren haben nun ein Jahr Zeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen, damit es gelingt, dass die zweite Ausgabe noch besser wird.

Eigentlich war ich aber bei Aaraus Weihnachtsstimmung und die ist vorwiegend positiv. Ein weiterer schöner Beitrag dazu leistet der Lichterweg «unterWEGs» in den Wäldern Aaraus, der seit vielen Jahren von einer Gruppe engagierter Leute organisiert wird – ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle! Dieses Jahr hat zudem der Schnee die Waldbühne perfekt in Szene gesetzt. Das Tüpfelchen auf dem I wäre, wenn sich all die anderen Besucherinnen und Besucher im Datum irren würden und man den Weg für sich hätte.

Rechtzeitig auf Weihnachten zeigt sich auch die neue Kettenbrücke geschniegelt und gestriegelt. Seit die temporäre Ersatzbrücke weg ist und die Verschalungen abgebaut sind, erkennt man das neue Bild, in welchem sich Aarau von Norden präsentiert. Nachdem rund 70 Jahre lang ein humorloser und unorigineller Balken die Aare gequert hat, steht nun eine Brücke da mit Charme und Charakter. Bravo! Schöne Feiertage.