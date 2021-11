Kolumne Routine macht den Tag Die Tage werden wieder dunkler, nässer und kälter. Die Sonne lässt sich stets seltener blicken. Für alle Sommermenschen die schwerste Zeit des Jahres. Siria Berli* Hören Drucken Teilen

Ich gehöre definitiv dazu. Ich hatte schon immer mehr Energie, wenn ich nicht durch meinen Wecker, sondern durch Sonnenschein geweckt wurde. Na ja, im Winter würde das bedeuten, dass ich jeden Tag um etwa drei Stunden verschlafen würde. Häufig würde ich es bevorzugen, anstatt um 5.30 Uhr fürs Krafttraining aufzustehen, noch 60 Minuten länger im warmen Bett zu schlafen. Öfters würde ich am Abend lieber mit einem heissen Tee auf der kuscheligen Couch sitzen und mir die neusten Netflixserien ansehen, anstatt wieder raus in Dunkelheit und Regen zu trainieren.

Siria Berli von den FC Aarau Frauen Anfang Oktober beim Duell gegen die Grasshoppers. Marc Schumacher

Bin ich also immer motiviert? Nein. Tue ich es trotzdem? Klar! Weshalb? Weil es immer Momente gibt, wo man keine Lust hat, etwas zu machen. Entweder tut der kleine Zeh weh, die neusten Filme sind verfügbar oder der Wind weht zu fest. Das sind keine Gründe, sondern Ausreden. Und von diesen gibt es genügend. Aus diesem Grund sollte man Dinge, die für einen wichtig sind, zur Routine machen, sodass man nicht jedes Mal darüber entscheidet, ob man jetzt doch nicht lieber auf Tiktok scrollen soll, anstatt noch 30 Minuten Sport zu machen. Sondern diese Dinge einfach zum Alltag macht.

Jeder Mensch hat eine Routine. Ein weitverbreitetes Beispiel ist der Kaffee am Morgen. Der Kaffee gehört dazu, darüber wird gar nicht nachgedacht. Man entscheidet nicht jeden Morgen erneut darüber, ob man jetzt einen Kaffee oder lieber einen Tee trinken will, weil der Kaffee ein Bestandteil der Morgenroutine ist. Das können auch weitere kleine Dinge sein, wie vor 8 Uhr sein Handy nicht anzuschalten, jeden Tag einen Spaziergang im Wald zu machen oder eine Stunde ins Fitnesscenter zu gehen. Das sind alles Dinge, die man zur Gewohnheit und anschliessend zur Routine machen kann.

Im Durchschnitt dauert es 66 Tage, bis eine Gewohnheit zur Routine wird. Heisst, dass man jeden Vorsatz über zwei Monate durchziehen muss, bevor er zur Routine wird. Das ist auch der Grund, weshalb die meisten Jahresvorsätze schon zwei Wochen nach Silvester nicht mehr eingehalten werden. Ganz ehrlich, mir gelingt das auch nicht immer. Schon zu oft habe ich mir vorgenommen, am Sonntagabend die vergangene Woche zu reflektieren und schon sehr oft habe ich es nicht getan. Niemand ist perfekt und niemand kann immer alles gleich umsetzen. Jedoch habe ich für mich gemerkt, dass wenn man sein wieso kennt, es viel einfacher ist, sein Vorhaben durchzuziehen. Schliesslich bereut man laut Philosoph Marc Aurel nie das, was man getan, sondern immer das, was man nicht getan hat.