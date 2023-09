Kolumne Wenn der Sommer über kurz oder lang zu kurz ist Wieso ist die Schwanbar eigentlich nur wenige Wochen am Aareufer anzutreffen? Kolumnist Fabio Mazzara ist einer der Organisatoren und verrät, weshalb das so ist.

Seit dem Start der Schwanbar vor 21 Jahren an der Aare hat sich einiges geändert. In den ersten Jahren kannten die Organisatorinnen und Organisatoren, zu denen auch ich gehöre, gefühlt jeden Gast persönlich und konnten ihn per Handschlag begrüssen. Sämtliche Personen hinter der Bar waren aus dem persönlichen Umfeld und die Arbeitseinsätze wurden mit wahlweise zwei Flaschen Wein oder zwei Kinogutscheinen abgegolten.

Zur Person Fabio Mazzara ist Grafiker und sitzt für Pro Aarau im Einwohnerrat.

Die Schwanbar konnte sich über die Jahre etablieren und professionalisieren. Zusammen mit dem zunehmenden Bedürfnis, sich draussen aufzuhalten, ist sie nun ein überregional bekannter und beliebter Treffpunkt in den Aarauer Sommermonaten. Was viele nicht wissen: Die Schwanbar ist noch immer als Verein organisiert und 15 Personen im Alter zwischen 24 und 55 Jahren sorgen ehrenamtlich dafür, dass die Infrastruktur funktioniert, Mitarbeitende angestellt werden, die Lieferanten liefern, Anfragen jeglicher Art beantwortet werden und die Abrechnung stimmt. Zudem packen viele Helferinnen und Helfer beim Auf- und Abbau der Schwanbar mit an.

Jeweils Ende August fliegt sie, in Container-Einzelteile zerlegt, mithilfe eines Krans davon, die Saison ist vorbei, und mit ihr wird das Ende des Sommers zumindest angekündigt. Dies führt zur Frage, die in einer grossen Regelmässigkeit gestellt wird: Wieso ist die Schwanbar-Saison so kurz?

Oft haben die Fragenden bereits eine böse Ahnung: Die Stadt muss es sein, sie muss die Spielverderberin sein! Dem ist aber nicht so. Früher gab es zwar tatsächlich zeitliche Einschränkungen, die aufgrund geänderter Rahmenbedingungen aber nicht mehr gelten.

In Zeiten, in denen nach immer mehr gestrebt wird, in denen höher, weiter, länger und der stete Fortschritt als primäres Ziel unseres Tuns propagiert wird, kann Mässigung wohltuend sein. Und so versucht die Schwanbar-Crew zwar, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden. Die historisch etablierte, relativ kurze Saisondauer bleibt aber bestehen und vielleicht wird dadurch auch die Exklusivität gestärkt.

Mit der Einlagerung der Infrastruktur im Winterquartier wird das Hobby von meinen Kolleginnen und Kollegen und mir auf Eis gelegt. Es ist ein lässiges Engagement und gleichzeitig eine sehr intensive Zeit neben Familie, Beruf und anderen Verpflichtungen, die Schwanbar bestmöglich am Laufen zu halten. Darum ist es gut, auch wieder mehr Zeit für andere schöne Dinge des Lebens zu haben, wie zum Beispiel diesen Text mit italienischer Sonne im Gesicht zu schreiben.