Kolumne: Leben in Aarau Zusammenziehen mit Sicherheitsgurt Nach vier Monaten Beziehung zieht Kolumnistin und Einwohnerrätin Fiona Wiedemeier «total unfeministisch» für einen Mann aus Aarau weg. Aber nur ein bisschen.

Big News: Die Tindergeschichten sind jetzt vorläufig mal vorbei, liebe Leserinnen und Leser. Denn der Paris-Typ, der gutaussehende junge Arzt – es könnte sein, dass er mich gezwungen hat, ihn so zu beschreiben –, hat es mir ziemlich angetan. So sehr, dass wir beschlossen haben, nach vier Monaten Beziehung zusammenzuziehen. Vom Verrücktheits-Level entspricht das ziemlich genau dem Paris-Trip zum fünften Date – und das ist ja auch gut ausgegangen. Also was soll schon schief gehen.

Zur Person Fiona Wiedemeier (28) ist Aarauerin, Europäerin, Feministin, Libera, «foraus»-Denkerin und Geschäftsführerin der GLP Kanton Zürich.

Der Arzt hat für ein Jahr eine neue Stelle, in einer von Aarau aus recht mühsam bependelbaren Stadt, wo er voraussichtlich 60-Stundenwochen schieben muss. Die Distanz in Kombination mit den absehbar langen Arbeitstagen hätte unsere Zusammensein-Zeit wohl entsprechend tangiert. Also habe ich mich, total unfeministisch – O-Ton meine Mutter –, dafür entschieden, für einen Mann umzuziehen. Naja, zumindest so halb, so mit Sicherheitsgurt.

Denn so richtig weg, will ich aus Aarau nicht – der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, wo ich neben meinen ältesten Freundinnen die Schulbank gedrückt habe, der Ort, an dem ich Extrawunsch-Pornstar-Martinis im Hobo trinke und mich die Kellnerinnen im Theo schon wie eine Freundin begrüssen, wo ich im Sommer in die Aare hüpfe und mich im Winter über den Nebel beklage. Und vor allem der Ort, an dem ich politisch etwas bewegen will – mein Zuhause eben.

Deshalb habe ich mich entschieden, nur so ein bisschen umzuziehen, oder doppelt – Perspektivensache. Ich reaktiviere also mein Aarauer Kinderzimmer – das mein Bruder in ein Fitnessstudio verwandelt hat – für die Wochenenden, und unter der Woche lebe ich der Liebe wegen in der «nicht gerade»-Grossstadt, in der «mein» Arzt seine neue Stelle antritt.

Auch wenn Aarau mir erhalten bleibt, bin ich melancholisch beim Gedanken, meine erste eigene Wohnung und mein Quartier zu verlassen. Die Wohnung, die sinnbildlich für meine aufregende und auch ziemlich aufreibende Single-Zeit steht. Aber eben auch die Wohnung, die ich mit meinem damaligen Freund, meiner ersten grossen Liebe, in der Aussicht auf ein gemeinsames Leben eingerichtet hatte. Hier auszuziehen ist noch einmal ein Loslassen, von einem Lebensabschnitt und einem Menschen, der mich unglaublich geprägt hat. Von den gefeierten Festen, dem gemeinsamen Freundeskreis – den ich manchmal wirklich vermisse –, von den guten und halt auch den schlechten Zeiten. Wenn die letzten Kisten mit all den Erinnerungen weggepackt sind, dann fühle ich, wie dieser Lebensabschnitt zu Ende geht – und ja, da fliessen vielleicht ein paar Tränchen.

Aber jeder Abschluss ist eben auch ein Neuanfang – und der neue Lebensabschnitt, der mich erwartet, ist vorfreudig, aufregend, ein bisschen nervenaufreibend, ein Sprung ins Ungewisse – hört sich an, als würde ich nach New York auswandern. Ganz so gäch ist es also nicht. So viel verrate ich euch; die «nicht gerade»-Grossstadt kenne ich bis jetzt nur als Inland-Touristin – so bizeli – und die Anzahl Bekannte, die ich dort habe, lässt sich an weniger als einer Hand abzählen – HILFE! Es wird also ein Abenteuer. Aber ich wüsste niemandem, mit dem ich mich lieber in dieses Abenteuer stürzen würde als mit dem Arzt.

Also freut euch auf meine kommenden Kolumnen als Teilzeit-Exilaarauerin mit viel Heimweh-Content, Freunde-Find-Geschichten und Beziehungs-Alltags-Drama – und natürlich kommt auch eine Prise Politik nicht zu kurz.