Kolumne: Leben in Aarau Wir haben ein Woke-Problem – dabei geht es aber nicht um ein Satzzeichen Die Aarauer GLP-Einwohnerrätin Fiona Wiedemeier regt sich in ihrer Kolumne über das angebliche politische Kalkül der SVP auf, über eine überemotional geführte Genderstern-Diskussion echte Massnahmen für Chancengleichheit und Minderheitenschutz auszuhöhlen. Fiona Wiedemeier*

Lenkt die Genderstern-Diskussion von den wirklich wichtigen Debatten ab? Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Die SVP hat ein neues Wahlkampfthema. Mit viel Trara sagt sie dem Gendersternli den Kampf an – dem «Prototyp linker Wokeness» und der «Ausgeburt der Cancel Culture». Intuitiv habe ich nur ein müdes Lächeln dafür übrig. Wie man sich mit so viel Verve für oder gegen ein Satzzeichen engagieren kann, werde ich wohl nie verstehen.

Dahinter steht aber eine durchdachte politische Strategie. Das Ziel: Einen hochemotionalen, polarisierten Diskurs aus den USA in die Schweiz zu importieren. Gelingt es nämlich, die Anliegen einer progressiven Gesellschaftspolitik – von Chancengleichheit bis Minderheitenschutz – mit «Wokeness» gleichzusetzen, steht viel auf dem Spiel. Im Windschatten des Verbots des Gendersterns fliegen deutlich dramatischere Forderungen mit – wie die Abschaffung von Gleichstellungsbüros, welche sich gegen Gewalt an Frauen engagieren. Parallel lancieren prominente SVP-Politikerinnen Volksinitiativen, um das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch auszuhöhlen. Es geht hier also um viel mehr als nur um ein Satzzeichen.

Die Gefahr dabei; der «Cancel Culture»-Diskurs verfängt. Wenn unbedachte Äusserungen medienwirksame Shitstorms auf Twitter nach sich ziehen oder gar Karrieren kosten, dann kippt die öffentliche Meinung schnell in Richtung der Person im Auge des Sturms. Unbedachte Einzeläusserungen sind nicht immer trennscharf von systematischem Rassismus oder Sexismus zu unterscheiden. Wer falsche Pronomen benutzt, nicht gendert oder unsensible kulturelle Aussagen macht, tut dies nicht per se mit böser Absicht, sondern oft eher aus fehlender persönlicher Betroffenheit und Sensibilität für das Thema. Aber statt eines Gesprächs auf Augenhöhe ziehen wir es vor, uns öffentlichkeitswirksam in der eigenen moralischen Überlegenheit zu suhlen.

Zur Person Fiona Wiedemeier (28) ist Aarauerin, Europäerin, Feministin, Libera, «foraus»-Denkerin und Geschäftsführerin der GLP Kanton Zürich.

Natürlich, wer öffentlich respektlose Meinungen kundtut, kann sich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen und erwarten, unwidersprochen zu bleiben. Kritische Rückmeldungen sind nicht Zensur, sondern Meinungsvielfalt. Es ist nicht «woke», konsequent gegen Diskriminierung oder für Gleichstellung das Wort zu ergreifen. Aber: c’est le ton qui fait la musique. Wir sind schnell im Verurteilen, unsere Toleranz für Fehler ist klein, und manchmal überschreiten auch die Reaktionen die Grenzen des Anstands. Werfen wir dem Gegenüber auf Twitter ein «Sexist» oder «Rassist» an den Kopf, wird es daraus nichts lernen, sondern verständlicherweise beleidigt sein. Bei jeder berechtigten Kritik sollten wir nicht die Werte vergessen, für die wir uns einsetzen wollen: Toleranz, Fairness, Respekt.

Auf der anderen Seite wäre es naiv davon auszugehen, dass Grenzüberschreitungen nicht auch strategisch verwendet werden. Menschen mit Macht – in verschiedensten Formen – provozieren teilweise sehr bewusst. Die Ironie dabei: Der medienwirksame Shitstorm ist entscheidendes Element ihrer Strategie. Wenn die Wellen der Entrüstung über sie hinweg schwappen, schwimmt ihnen damit auch die Sympathie von uns Zuschauenden zu. Überspitzt machen wir mit unserer Empörung den «Täter» zum «Opfer» und werden zum willfährigen Mittel.

Unser Woke-Problem liegt also nicht im Kritisieren von diskriminierenden Aussagen oder Verhalten, sondern darin, dass wir uns auf politischen Nebenschauplätzen in überemotionalen Diskussionen verstricken. In den immer gehässiger werdenden Diskussionen über Satzzeichen riskieren wir die grossen gesellschaftlichen Baustellen aus den Augen und wichtige Verbündete im Kampf für eine progressive Gesellschaftspolitik zu verlieren.