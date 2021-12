Kolumne: Leben in Aarau Wieso lernt man das in keiner Schule? Wie soll man neue Herausforderungen bewältigen, wenn man nie richtig gelernt hat, mit Druck und Stress umgehen zu können? Siria Berli, Fussballerin bei Red Boots Aarau, wünscht sich, dass die Schule auch solche Themen behandelt. Siria Berli* Hören Drucken Teilen

In der Schule lernt man vieles, aber längst nicht alles, was man im Leben braucht. (Symbolbild) Mareycke Frehner

Ich weiss, wie man die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Lotto-Tipp berechnet. Ich weiss, wie man die Reaktionsgleichung von Essigsäureethylester aufstellt. Ich weiss, wie man im Französischen das Subjonctif bildet und wann man es anwendet.

Okay, vielleicht weiss ich über den dritten Punkt nicht mehr ganz so viel. Jedenfalls merkt man sicher, auf was ich hinauswill. Ich lerne im Gymi tagtäglich sehr viel. Sei es über Sprachen, Mathematik oder Naturwissenschaft. An einem Tag ist es das Pascalsche Dreieck, am anderen Tag etwas über den Verbreitungsmechanismus vom E-Coli-Bakterium. Macht euch keine grossen Gedanken, ich wusste auch nicht, dass das unsere Darmbakterien sind. Jetzt wisst ihr es. Man weiss ja nie, eventuell ist das die nächste Millionen-Euro-Frage bei der Show «Wer wird Millionär?».

Spass beiseite. Ich bin dankbar, durch unser Schulsystem so viele Dinge zu lernen und dadurch ein ausgeprägtes Basiswissen zu besitzen. Schliesslich ist unser Basiswissen die Voraussetzung, um neue Dinge lernen zu können. Denn wie wir alle wissen, hat man zu keinem Zeitpunkt ausgelernt.

Was ich jedoch gewiss jetzt schon weiss, ist, dass uns die Schule ein paar ganz wichtige Sachen nicht beibringt. Denn was ist mit dem Thema Mindset? Wo lernt man, wie man mit Stress und Druck umgeht? Wie man negative Gedanken in positive umwandeln kann? Wie man seine Motivation aufrechterhaltet, auch wenn man mal auf eine Aufgabe weniger Bock hat. Wie man sein Selbstbewusstsein stärkt? Das sind meiner Meinung nach doch ein paar sehr wichtige Punkte.

Ohne ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein traut man sich nicht, grosse Ziele zu setzen. Wie soll man neue Herausforderungen bewältigen, wenn man nie richtig gelernt hat, mit Druck und Stress umgehen zu können? Sollte das Ziel nicht sein, eine selbstbewusste und in mentalen Aspekten starke Gesellschaft zu schaffen? Und wieso lernt man denn das nicht in den jungen Jahren, wo alles Mögliche direkt aufgesaugt und gespeichert wird? Mir ist bewusst, dass es Tausende Bücher, Online-Blogs oder Podcasts über diese Themen gibt. Sehr viele davon habe ich schon selbst verschlungen. Doch nicht allen Kindern und Teenagern ist das in diesem Alter bewusst.

Aus diesem Grund finde ich es ein bisschen schade, dass diese Themen während der Schulzeit kein einziges Mal durchgenommen werden. Mir ist bewusst, dass es einfacher ist, kritische Fragen und Forderungen zu stellen, als das schlussendlich auch wirklich umzusetzen. Dennoch braucht es manchmal genau solche Fragen, damit ein Umdenken stattfinden kann. Dieses Umdenken wird bestimmt nicht heute und auch nicht morgen stattfinden. Vielleicht aber überübermorgen.

Um auf den allerersten Satz zurückzukommen: Die Gewinnchance, um im Lotto von 49 Zahlen 6 Zahlen + die Glückszahl richtig zu tippen, liegt bei 1 zu 139’838’160. Also viel Glück!