Kolumne: Leben in Aarau Was man in Aarau alles kann Melanie und Florian Schindler haben die Welt bereist und sind trotzdem wieder in Aarau gelandet. Eine Liebeserklärung und viele Möglichkeiten. Melanie und Florian Schindler

«Also Aarau esch jetzt wörkli kei schöni Stadt» – peng und wieder einmal trifft uns der ungefragte Kommentar unseres Gegenübers mitten ins Aarauer Herz. Dieses Mal ist es die Meinung eines anderen Gastes bei einer Geburtstagsparty in Rheinfelden. Sein Erfahrungswert: drei Jahre Schulweg. Die Strecke vom Bahnhof hinab in die Telli in die Berufsschule. Nicht zum ersten Mal setzen wir zur Retourkutsche an: «Ja aber d Altstadt! S Aareufer! De Märt im Graben! De Maiezog!!», und wissen dabei vor lauter Eifer gar nicht, wo anfangen.

Ja denn auch wenn wir schon unser ganzes Leben in und um Aarau verbringen, fällt es uns manchmal immer noch schwer Aussenstehenden das, was Aarau so besonders macht, wirklich beizubringen. Da wo es für Aarauer nur ein paar kurze Stichworte à la Schwanbar, Brügglifeld oder KBA braucht, um Erinnerungen an laue Sommernächte an der Aare, emotionale Auf- oder Abstiegsdramen und legendäre Partynächte wachzurufen – da braucht es bei Nichteinheimischen schon wesentlich mehr Überzeugungsarbeit.

Früher oder später kommt man wieder zurück

Was aber auch schnell nach hinten losgehen kann: «Ähh was söll ich a de Aare. Kennsch de Vierwaldstättersee?», «Jää, bisch de au scho mol im Joggeli gsi?» Und der Zürcher hat für unsere bescheidene Ausgangsszene natürlich sowieso nur ein müdes Lächeln übrig. Und hey, rein objektiv betrachtet verstehen wir sogar, dass wir bei solchen Vergleichen oft den Kürzeren ziehen.

Okay, aber was ist es denn das, was uns Aarauer einfach nicht loslässt? Etwas, das wir nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen unserer Mitaarauer beobachten, ist nämlich: Früher oder später kommen die meisten Abwanderungswilligen wieder zurück. Auch wir hatten mehr als genug Möglichkeiten, Aarau für immer den Rücken zu kehren. Sei es durchs Studium in Zürich und Chur, Jobs in Basel und Bern oder auch durch unsere Reisen durch Europa und Australien.

Ein einzigartiger Schmelztiegel

«Aarau hät halt eifach so schöni Giebel!» – nein, auch wenn wir mittlerweile wortwörtlich unter den Giebeln der Altstadt leben, eine charmante Innenstadt findet sich auch anderswo. Was wir aber auch auf der anderen Seite der Welt vergeblich suchten, ist dieser einzigartige Schmelztiegel von Menschen, Kulturen und Lebensarten. Aarau ist zu gross für ein Dorf und zu klein für eine «richtige» Stadt und bietet genau damit Lebensraum für so viele.

Hier muss man sich nicht an Stammtischgesprächen beteiligen – aber man kann. Hier muss man auch nicht die Nacht durchfeiern – aber man kann. Hier muss man auch nicht wissen, wie der Marronistandbetreiber, die Blumenverkäuferin oder der Strassenmusiker heisst – aber man kann.

Und man muss auch Aarau selbst sicher nicht besser oder schöner finden, wie andere Städte in der Schweiz – aber man kann!