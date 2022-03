Kolumne: Leben in Aarau Tischlein, leck mich Kolumnist und Arzt Florian Riniker gibt sich alle Mühe, die «Beige der Schande» auf seinem Pult abzutragen. Florian Riniker* Drucken Teilen

Der angesammelte Papierberg auf den Tischen nennt Florian Riniker die «Beige der Schande». Yoshiko Kusano

Ich gestehe: Auf meinem Pult in der Arztpraxis finden sich nicht nur Rezeptblock, Kugelschreiber und Stempel. Wie wurde ich doch schon von meiner ordnungsliebenden Frau getadelt, dass, im Gegensatz zu ihrem Gynäkologen, auf meinem Tisch auch noch ein Stapel Altlasten liege. Zugegeben, ein Ruhmesblatt ist sie nicht, diese «Beige der Schande», wie ich sie nenne. Ein grimmiger Turm, geschichtet aus auf ihre Erledigung wartenden Versicherungsberichten, Umfragen und Studienprotokollen. Alle paar Tage wird, ähnlich wie beim Geschicklichkeitsspiel Jenga, unten ein Blatt herausgezogen und abgearbeitet, alsbald kommt ein neues obendrauf.

Letzte Woche habe ich mir endlich ein Herz gefasst, einen Nachmittag lang freigenommen und aufgeräumt. Nach mehreren Stunden konnte ich stolz vermelden: Desk clear! Speziell daran ist, dass ich dieses Jahr auf eine gewisse Weise autokratisch motiviert worden bin zum Frühjahrsputz. Beim Betrachten der Bilder von Putins Empfängen ist der ganzen Welt aufgefallen, wie lang die Tische in den frostigen Sälen des Kremls waren. Abstand von den virustragenden, verweichlichten Westlern zu halten, war wohl die Devise. Mir persönlich ist auch ins Auge gestochen, wie leer diese blank polierten Pulte immer sind. Leere Flächen sollen in der Bildsprache vermutlich Entschlossenheit und Autorität symbolisieren.

Zur Person *Florian Riniker Dr. med. Florian Riniker (44) arbeitet als Magen-Darm- Spezialist in Aarau und wohnt in Suhr.

Putin herrscht und delegiert. Dabei dürfte die Beige der Schande beim grimmigen Aggressor wohl mittlerweile hoch bis zur Stratosphäre reichen und kann vor Staatsempfängen nun nicht mehr einfach unter den Tisch fallen gelassen werden. Auch nicht unter einen Teppich gekehrt oder unter der Matratze versteckt: Dieser Mann hat zu viel angezettelt und soll auf den angerichteten Türmen aus Geschichten des Leids keine Ruhe mehr finden.

Reinen Tisch machen müssen wohl andere. Die Redewendung «reinen Tisch machen» hat übrigens nichts mit der Tischfläche zu tun. Sie ist eine zu wörtliche Übersetzung aus dem lateinischen «Tabula rasa», was dem Abschaben der wachsüberzogenen Schreibtafeln entspricht. Die Schrift wird geglättet, es entsteht ein leeres, aufnahmebereites, unbeschriebenes Blatt. Ein Neubeginn.

An meinem kleinen, leeren Pult will ich Besserung geloben und aufgeräumt bleiben. Kein langer Tisch und keine Stapel sollen die Sicht auf mein Gegenüber erschweren. Ein gutes Gespräch entsteht, wenn man aufnahmebereit ist wie ein unbeschriebenes Blatt. Der Frühjahrsputz geht bei mir diese Woche allerdings unvermindert weiter, das nächste Projekt steht fest. Die Altlasten am Computer bedürfen dringender Zuwendung. Ich fürchte aber, was bereits die alten Römer erkannten: Mailbox perpetua.