Kolumne: Leben in Aarau Theater um den Maienzug: Katastrophal oder halb so wild? Mit Verspätung hat auch das Kolumnistenpaar Schindler noch gemerkt, dass der Maienzug dieses Jahr anders ist als sonst. Sie findet es schlimm, er kann die Aufregung nicht nachvollziehen.

Die Morgenfeier am Maienzug 2022. Fabio Baranzini

Wir sitzen vor unserem Lieblingscafé an der Metzgergasse, der Nachwuchs schläft friedlich im Kinderwagen und wir geniessen unsere Schale und das obligatorische Gipfeli. Von den Giebeln gurren die Tauben und es ertönen sanft die Kirchenglocken. Frau Bürgisser wischt mit einem Besen die Fassade ihres Modegeschäfts und Schweizer Junior belädt gerade seinen Karren mit einer frischen Ladung Brote. Beim Beobachten des munteren Treibens fühlen wir uns wie die Zuschauer einer Theaterszene. Doch wie so oft gilt auch in diesem Stück: Die Idylle trügt!

Zur Person Melanie und Florian Schindler sind Influencer und Weltenbummler und erzählen im Internet auf sind Influencer und Weltenbummler und erzählen im Internet auf @storyflow aus ihrem Leben – im Dialekt.

«Gönd ihr das Johr as Bankett?» – «Hmpf, nei das Johr ned, ersch neggscht Johr de wedr uf de Schanz ..» – Wir stutzen. Was reden die da am Nachbartisch? Kein Bankett auf der Schanz dieses Jahr? Na, da haben wir uns vermutlich verhört. Bevor wir weiter lauschen können, wacht sowieso unsere Kleine auf und so brechen wir zu unserer samstäglichen Besorgungstour auf. Bevor es an den Märt geht, machen wir aber noch einen Abstecher ins Aarau Info. Dort suchen wir noch nach einem Geschenk zum 30. Geburtstag eines Freundes.

«Wie wärs mit ehre Fläsche vom Maiezugtröpfli? Oder lueg do es Gascho vom Stadtwächter Maienzug Festbier.» Natürlich ist zwei Wochen vor dem Maienzug das Stadtfest auch hier bereits omnipräsent. Bei der Kasse liegt auch das offizielle Programmheft auf. Die Vorderseite ziert eine handgemalte Illustration einer Schülerin. Auf der Rückseite dann die Route des Umzugs. Jetzt wird aus dem Stutzen ein ungläubiges Staunen. «Was esch den das för en komischi Route?»

Grösser als unser Erstaunen ist wohl nur noch der fragende Blick der Verkäuferin. Ja, ob wir die letzten Monate denn hinter dem Mond gelebt haben?! Ja das Fragen wir uns wohl auch gerade. Tatsächlich gingen die Diskussionen rund um die Änderungen am Maienzug total an uns vorbei. Doch wir merken schnell, dass auch wir uns da auf Anhieb so richtig schön uneinig sind.

Meli, die als Ur-Aarauerin schon seit eh und je am Maienzug mit dabei ist, findet die Änderungen der Route und die Verlegung der Morgenfeier vom Telli-Ring ins Leichtathletikstadion eine mittlere Katastrophe. Ich, als jemand der in Schönenwerd aufgewachsen und selbst nie an einem Umzug mitgelaufen ist, freue mich jeweils in erster Linie auf den Vorabend und kann die Aufregung deshalb weniger gut nachvollziehen.

Bin ich im Kern also kein wirklicher Aarauer, weil mich das weniger stört? Und mindern solche Änderungen wirklich den Geist unseres Stadtfestes? Das frage ich mich, währenddem ich unsere kleine Tochter auf dem Arm halte. Fakt ist nur: Bleibt es auch die nächsten Jahre so, wird sie sich anders als das Mami, nicht mehr an eine Zeit zurückerinnern können, als der Umzug noch im Telli-Ring endete. Ob ihr Mami dann nostalgisch an diese Zeiten zurückdenkt? Vermutlich. Werden sie die Kinderlieder und Tänze weniger berühren, weil die Feierlichkeiten an einem anderen Standort stattfinden? Vermutlich nicht.

Ob Telli-Ring oder Schachen, Schanz oder Maienzugplatz – Solange unser Maienzug die Gemüter weiterhin so bewegt, mache ich mir zumindest um die Bedeutung unseres Stadtfestes keine allzu grossen Sorgen. Denn mit so viel Herzblut wird der Vorhang für dieses Theaterstück wohl auch die nächsten 400 Jahre nicht so schnell fallen. Vorausgesetzt natürlich, es endet dieses Jahr nicht in einem Drama!

Denkwürdig wird es wohl so oder so: Wir jedenfalls sind schon sehr gespannt auf die diesjährige Ausgabe und wünschen allen Aarauerinnen und Aarauern – den Alteingesessenen und Zugezogenen – jetzt schon einen tollen Maienzug 2023!