Kolumne: Leben in Aarau «Ohhh Tannenbaum» – des einen Freud, des andern Leid In Zeiten des Klimawandels wünschen sich immer mehr Menschen eine nachhaltige Lösung für ihren Weihnachtsbaum. Yannick Berner* Hören Drucken Teilen

AZ-Archiv

Die Tage werden kürzer, die Quartierstrassen dank der Weihnachtsbeleuchtung etwas heller. Weihnachten steht vor der Türe. Nicht nur die Pandemie verändert unsere Weihnachtszeit – ebenfalls der Zeitgeist als solches. Längst hat die Elektronik den Weg ins Kinderzimmer gefunden und auch viele Erwachsene freuen sich über elektronische Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Dieser anhaltende Boom hat jedoch auch seine Schattenseiten.

* Yannick Berner (29) ist Betriebswirt, FDP-Grossrat, Einwohnerrat und Geschäftsleitungsmitglied im Familienunternehmen. Er wohnt in Aarau. Bild: Zur Verfügung gestellt

Wussten Sie, dass Chips oder Mikrochips die wichtigsten Bestandteile digitaler Geräte sind? Ohne Mikrochips, bestehend aus einem Halbleitermaterial wie Silizium, ist unsere digitale Welt kaum mehr vorstellbar. Die Nachfrage nach Mikrochips ist derart gross, dass sie das Angebot bereits seit längerem übersteigt. Das hängt auch damit zusammen, dass verschiedene Halbleiterfabriken im letzten Jahr ausgefallen sind. Die Pandemie verstärkt das Problem zusätzlich: Mehr Elektronik fürs Homeoffice und elektronische Unterhaltung im Wohn- und Kinderzimmer erhöhen die Chips-Nachfrage.

Zwei weitere Fakten verschärfen die Situation zusätzlich: Halbleiter haben in der Produktion ein Verfallsdatum und werden nicht auf Vorrat produziert. Dazu kommen Engpässe bei den Rohstoffzulieferern. Das spürt die Wirtschaft. Besonders betroffen ist beispielsweise die Automobilindustrie. Wenn diese aufgrund der fehlenden Halbleiter keine Autos ausliefern kann, gehen bei den Zulieferern der Autobranche die Bestellungen zurück – ein Dominoeffekt. Doch nicht nur dort. Überall, wo Mikrochips für die Steuerungstechnik eingesetzt werden, macht sich deren Mangel und die damit verbundenen Kettenreaktionen bei Zulieferern und Kunden bemerkbar. So werden schlussendlich auch unsere Unternehmen in der Schweiz dadurch geschwächt.

Dafür boomt ein anderes Geschäft. In Zeiten des Klimawandels wünschen sich immer mehr Menschen eine nachhaltige Lösung für ihren Weihnachtsbaum. Diesem Wunsch wird nun mein Cousin Sämi gerecht. Zusammen mit seiner Freundin Stéphie hat er aus Freude zur Sache ein Start-up gegründet, das sich «Oh Tannenbaum» nennt. Der gewünschte Baum kann online im Topf bestellt und direkt nach Hause geliefert werden. Statt den Baum im neuen Jahr wie üblich selbst zu entsorgen, wird dieser nach den Festtagen wieder abgeholt und professionell bis zur nächsten Weihnachtsfeier gepflegt. Auf diese Weise werden weniger Bäume gefällt, auf Plastikbäume verzichtet und die einheimische Forstwirtschaft unterstützt. Wem wird da nicht warm ums Herz?

Weihnachtsbaum-Auswahl in der Aarauer Igelweid. Britta Gut/AZ-Archiv

So oder so, geniessen wir das baldige Fest mit unseren Liebsten. Mein Weihnachtsbaum im Topf ist bestellt. Und für Apéro-Chips ohne Lieferverzögerung sorgt die Aargauer Firma Zweifel. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine frohe Adventszeit!