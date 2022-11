Kolumne: Leben in Aarau Erinnerungen an die Futterfabrik Fabio Mazzara hält ein «Ja» zum KIFF für alternativlos. Hier erklärt er, warum. Drucken Teilen

Aktuelle Visualisierungen vom Neubauprojekt KIFF 2.0 in der Aarauer Telli. Bild: Maaars Architektur Visualisierungen

Seit 31 Jahren ist das KIFF (Kultur in der Futterfabrik) weitherum der wichtigste Ort für Popkultur. Darum gehe ich davon aus, dass alle in der Region Aarau, die sich für zeitgenössische Musik interessiert haben oder noch immer interessieren, ihre ganz eigene Erinnerung an das KIFF haben.

Weil sich die Eindrücke aus den Teenagerjahren meist etwas blumiger in der Erinnerung eingenistet haben, kommt mir zum KIFF als erstes in den Sinn, wie ich als Jugendlicher bei Regen und Kälte auf der eisernen Aussentreppe angestanden bin. Das konnte ganz schön garstig sein und der Kontrast nach dem Einlass gross – dunkel, heiss, verraucht und voller Energie. Drinnen hatte ich wunderbare Konzerterlebnisse: IAMX, Jeans Team, Danko Jones oder auch Swandive, natürlich Leech und viele mehr. Es gab auch mittelmässige und enttäuschende Konzerte, deren Erinnerungen sind verblasst, das menschliche Gehirn ist diesbezüglich erfreulich gnädig.

Zur Person Fabio Mazzara ist Grafiker und sitzt für Pro Aarau im Einwohnerrat.

Im Jahr 2001 habe ich mit meinem damaligen Geschäftspartner unser Grafikbüro gegründet. Die erste Büroräumlichkeit: Im KIFF! Drei Jahre lang haben wir als Untermieter mit den KIFF-Mitarbeitenden das Büro, den Drucker, den Töggelikasten und das ganze Haus geteilt. Da habe ich viele gute Leute mit Engagement, Herz und Verstand kennen lernen dürfen. Einmal half ich aus und habe einen englischen DJ und seine beiden Begleiter vom Hotel Aarauerhof an den Flughafen chauffiert. Dabei haben sie mich mehrmals gefragt, ob ich sicher sei, auf der richtigen Strassenseite zu fahren und wegen eines Überholmanövers meinerseits hatten sie ein regelrechtes Chäferfest. Zur Verabschiedung haben sie mir ihre restlichen Drogen vermacht, die ich gleichermassen irritiert wie amüsiert annahm.

Vor wenigen Jahren durfte ich eine weitere KIFF-Erfahrung machen, die als Nachbar. In einer Wohnung im Futtersilo, zwischen KIFF und Tellistrasse. Von unserer Loggia aus konnten wir dem Treiben vor dem Eingang zuschauen. Wir hatten uns sogar ein Ratespiel ausgedacht: Anhand des Publikums die Art der Veranstaltung richtig zu erahnen. Das konnte ganz interessant sein, ausser bei den Hardrockern und den Konzerten mit verwandten Musikstilen. Da ergaben die Gäste – fast alle mit schwarzen, bedruckten Bandshirts bekleidet – eine derart homogene Gruppe, dass die richtige Lösung selbst ein kulturferner Banause erahnen konnte. Natürlich haben wir den Betrieb gehört, keine 20 Meter vom KIFF entfernt. Am ehesten wegen heiteren Raucherinnen und Raucher, die auf dem Vorplatz an der frischen Luft ihren Gelüsten frönten. Die eigentliche Nachtruhestörung kam aber von der Tellistrasse, wo Personen mittels schneller Beschleunigung ihrer Autos ihre ganz eigenen Partys feierten.

Und nun, liebe Aarauerin und lieber Aarauer, können wir an der nahen Abstimmung entscheiden, ob die Geschichte des KIFF weitergeschrieben wird. Die Gründe dafür sind zahlreich, ein «Ja» ist in meiner Optik schlicht alternativlos. Darum freue ich mich auf ein klares «Ja» der Bevölkerung und darauf, dass in der Telli für uns und für weitere Generationen viele lässige Erinnerungen geschmiedet werden können.