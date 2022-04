Kolumne: Leben in Aarau Eine Einführung ins Einwohnerraten Ein Start als Einwohnerrätin sei wie ein Start in einer neuen Schulklasse, findet Kolumnistin Fiona Wiedemeier. Fiona Wiedemeier* Drucken Teilen

Einwohnerrätin Fiona Wiedemeier (GLP) an der Sitzung Anfang März. Valentin Hehli

Der Start als neue Einwohnerrätin fühlt sich ein bisschen an wie der erste Tag an einer neuen Schule. Man kommt als Neuling in eine Klasse, in der sich gefühlt schon alle kennen. Entsprechend aufgeregt ist man. Die Alteingesessenen wissen, wie der Laden läuft: die Abläufe, die Verhaltensregeln, der informelle Code des Politbetriebes. Wir Neuen üben uns noch im Raten – Einwohnerraten halt.

Es gibt wie in der Schulklasse Cliquen von Gleichgesinnten, die sich auch abseits der Schulzeit treffen; die Fraktionen. An den Fraktionssitzungen besprechen wir die Themen der nächsten Sitzung, diskutieren über die Positionierung und manchmal packt uns die Inspiration und wir arbeiten eine ganz eigene Idee aus – das nennt man dann einen Vorstoss.

Zur Person Fiona Wiedemeier (27) ist Aarauerin, Europäerin, Feministin, Libera, «foraus»-Denkerin und Geschäftsführerin der GLP Kanton Zürich.

Die Fraktionen nehmen uns Neue erst mal an die Hand – wie die nette Schulkollegin, die dich am ersten Tag zum Zmittag mit ihren Freunden einlädt. Aber auch die Schulleitung lässt uns Neoparlamentsmitglieder nicht im Regen stehen. Rund 20 Einwohnerrätinnen – neue, alteingesessene, sogar angehende – liessen sich an einem abendlichen Infoanlass der Verwaltung in die Parlamentsarbeit einführen. Tatsächlich, es waren ausschliesslich Frauen. Anscheinend wissen die Herren der Schöpfung halt einfach schon alles, war das schmunzelnde Fazit der Anwesenden.

Der Ratssaal selbst fühlt sich an wie ein Klassenzimmer – nur halt doppelt so gross. Die Cliquen sitzen wie in der Schulzeit immer nebeneinander, flüstern während der Stunde – manchmal sind es dumme Kommentare, aber meist bespricht man, wie auf die neuste Entwicklung in der Ratsdiskussion zu reagieren sei. Die Streber sitzen vorne – wir Grünliberalen zusammen mit der FDP, wobei Letztere in Musterschülermanier gerne Vorstösse einreicht, die beim Stadtrat «offene Türen einrennen». Die Cool Kids fläzen gemütlich in der hintersten Reihe und verbringen die Pausen mit Zigarette im Mundwinkel beim Eingang – SP und Grüne. Dann gibt es wie in jeder Schulklasse die Radaumacher; die SVP, die sich an einer der letzten Sitzungen entgegen der Weisung des Ratsbüros weigerten, sich mit Abstand hinzusetzen – Provokation als Königsdisziplin halt.

Die Einwohnerratssitzung selbst erinnert an eine Schulstunde – wenn auch eher an eine antiautoritär geführte. Vorne der Lehrer aka Einwohnerratspräsident, der durch die Stunde führt; im Raum verteilt wir Schülerinnen und Schüler. Der Ablauf ist immer ähnlich; zuerst ein kurzer Vortrag der vorberatenden Kommission oder vom Ratsmitglied, das den Vorstoss eingereicht hat, dann eine Diskussion. Wer etwas sagen will, streckt wie zur Schulzeit auf.

Es folgt eine Reihe von Vorträgen – prägnantere oder ausschweifendere, witzigere oder ernsthaftere, konziliante oder zuweilen auch ziemlich angriffige Voten. Manches ist heiss umstritten und lässt die Emotionen schon im Voraus hochgehen – Stichwort Markthalle auf dem Färberplatz. Aber ist gibt auch Themen, bei denen einem fast das Gesicht einschläft und man sich zwingen muss, nicht abzuschweifen – Parkierungsreglement.

Nach der Einwohnerratssitzung landet dann gefühlt der halbe Ratssaal in ein und derselben Aarauer Bar – zum informellen Austausch über die Parteigrenzen hinaus. Plötzlich vermischen sich die Cliquen und man unterhält sich mal ganz persönlich. Aber irgendwie kommen wir doch immer auf die Politik zurück. Die erfahrenen Ratsmitglieder klopfen dann jeweils die Unterstützung der anderen Parteien für einen Vorstoss ab. Mehrheiten schafft man eben nicht im Ratssaal, sondern über einem Bier.