Kolumne: Leben in Aarau Die Neugestaltung der Vorderen Vorstadt: Ein heisses Pflaster «Stein oder nicht Stein», fragt Kolumnist Fabio Mazzara, angelehnt an Shakespeare. Er unterstützt den Entscheid des Regierungsrats für die Pflastersteine, schlägt aber auch Strassenabschnitte mit Steinplatten für Gehbehinderte und die Offenlegung des Stadtbachs vor. Fabio Mazzara*

Die Vordere Vorstadt in Aarau: Nach der Sanierung müssen wieder Pflastersteine statt Asphalt hin. Nadja Rohner

Kürzlich haben wir wieder die Pneus unserer Velos zu optimaler Prallheit gepumpt. Das heisst, auf dem Heimweg gilt besondere Vorsicht: Vom Rathaus her geht es bergab, das Velo kommt in Fahrt, mit Saus und Braus geht es in Richtung neue Kettenbrücke. Und etwa auf der Höhe des Restaurants Zollhuus wirds dann eben mit harten Pneus noch kniffliger. Die besonders wackeligen Unebenheiten dieses Kopfsteinpflasterabschnitts lassen das Velo inklusive mich als Fahrer durchschütteln und die Gehirnmasse im Schädelinneren gefühlte Achterbahn fahren. Die Situation ist irgendwo zwischen abenteuerlich und gefährlich einzuordnen. Also: Obacht!

Auch an der Vorderen Vorstadt – das wissen die informierten Aarauerinnen und Aarauer – ist ebendieses Kopfsteinpflaster Stein des Anstosses. Oder um es nach Shakespeare zu sagen: «Stein oder nicht Stein, das ist hier die Frage.» Der ramponierte Belag muss erneuert werden – insoweit sind sich wohl alle einig. Der Stadtrat möchte die Vorstadt zwischen Denner und Aargauerplatz asphaltieren.

Der Asphalt ist günstiger bei der Erstellung wie auch im Unterhalt – die schweren Busse beanspruchen gerade beim Bremsen und Anfahren den Boden in hohem Masse –, diese Kräfte setzen der Pflästerung weit mehr zu als einer Asphaltierung. Ein weiteres Argument hierfür ist, dass Pflästerung auch in tadellosem Zustand unruhiger und schwieriger zu befahren ist. Für geübte Velofahrerinnen und Velofahrer ist dies vielleicht vernachlässigbar, nicht aber für Personen mit Rollator und Rollstuhl.

Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission und die Kommission für Denkmalpflege erachtet aber die Pflästerung als hohe Relevanz für das national bedeutende Ortsbild von Aarau. Darum kommt der Aargauer Regierungsrat zum Schluss, dass die Interessen des Ortsbildes alle anderen überwiegen und gibt einer eingereichten Beschwerde gegen das Bauvorhaben mit Asphaltierung recht. Der Stadtrat ist also gefordert.

Nun liegen sogar noch weitere Wünsche in der Waagschale: Eine aktuelle Bürgermotion fordert möglichst umfassende Stadtbachöffnungen im Stadtzentrum – unter anderem in der Vorderen Vorstadt. Einerseits, um dem zunehmenden Effekt der Hitzeinsel-Entwicklung entgegenzuwirken, andererseits aus optisch-touristischen Gründen. Diese Idee gab es für die Vordere Vorstadt schon vor fünf Jahren und wurde damals im Einwohnerrat nur hauchdünn abgelehnt.

Zur Person Fabio Mazzara ist Grafiker und sitzt für Pro Aarau im Einwohnerrat.

Die Neugestaltung der Vorderen Vorstadt ist offensichtlich ein heisses Pflaster. Persönlich bin ich dem Einsprecher wie auch den Motionären dankbar. Unser Stadtzentrum ist ein Bijou und in meiner Optik wird diesem mit einer Pflästerung weit mehr Rechnung getragen als mit einer Asphaltierung. Das schliesst nicht aus, dass ein grosszügiger Bereich, zum Beispiel mit Steinplatten, für Gehbehinderte mitgeplant wird. Und wieso nicht dem wortwörtlichen heissen Pflaster mit der Offenlegung des Stadtbachs entgegnen? Es wäre eine Chance, die Wichtigkeit des Stadtbachs in Aaraus Geschichte noch sichtbarer zu machen und unsere Stadt weiter aufzuwerten.

Bis das entschieden ist, fliesst aber noch viel Wasser den Stadtbach runter. Ich schlage vor, bis dahin eine andere Situation ganz ohne Regierungsrat und Motionäre zu verbessern: Im Zusammenhang mit den abschliessenden Arbeiten am südlichen Brückenkopf könnte man das angrenzende, marode Kopfsteinpflaster bis zum Restaurant Zollhuus klangheimlich durch ein neues ersetzen. Oder durch einen Asphaltbelag – beide Varianten wären eine fantastische Wahl.