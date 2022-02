Kolumne: Leben in Aarau Das kostbarste Gut der Welt: Die Zeit – wie unsere Kolumnistin alles unter einen Hut bringt Mit Geld könne man sich alles kaufen ausser Gesundheit und Zeit, sagt Siria Berli, Fussballerin bei Red Boots Aarau. Doch: Nur mit Routine und Disziplin kann man seine Zeit auch wirklich nutzen. Siria Berli* Drucken Teilen

Für alle Menschen vergeht sie gleich schnell: die Zeit. AZ

Jeder hat genau 24 Stunden täglich zur Verfügung. Dennoch gibt es Menschen, die gefühlt doppelt so viel Zeit wie andere haben. Sport, Unternehmen, Beziehungen, Partys, Pflanzen giessen und daneben noch die Geschirrspülmaschine ausräumen. Und andere Menschen klagen immer, dass sie ja gerne anfangen würden, mehr zu lesen, Sport zu machen, gesünder zu Kochen, aber leider keine Zeit haben.

Ein Fakt ist, jeder von uns hat genau gleich lange Tage. Genau 24 Stunden. Ich werde häufig von Freunden gefragt, wie ich Schule, Sport, Start-up, Beziehung, Familie und Freunde unter einen Hut bringe. Weshalb ich nicht schon längst ausgebrannt bin. Meine Antwort: Routine und Disziplin. Wann ich was mache, plane ich jeweils Tage oder Wochen voraus. Somit fällt es mir einfacher, Vorhaben und Deadlines einzuhalten. Funktioniert das immer so? Meistens ja, aber nicht immer. Gelingt es mir jeden Tag, die vorgenommene Zeit zu lesen? Nein. Schaffe ich jeden Morgen, die vorgenommenen 15 Minuten zu meditieren? Nein, teilweise nicht. Es geht hier nicht um Perfektion, denn perfekt ist niemand von uns.

Zusätzlich verändern sich Prioritäten. In meinem Alter sowieso. Früher war die Schule für mich an erster Stelle, heute steht dort mein Start-up-Unternehmen. Vor ein paar Jahren schreib ich nur top Noten, heute sind sie ganz okay. Man kann nicht überall immer 100 Prozent geben und Topleistung erbringen und das ist auch in Ordnung so.

Zur Person Siria Berli (20) geht in die Sport-Kanti, ist Captain des FC Aarau Frauen und Kleinunternehmerin. Sie wohnt in Birrwil.

Was jedoch meiner Meinung nach wichtig ist, ist, seine Zeit so zu investieren, wie man es für sich am sinnvollsten hält. Meine Prioritäten: Beziehungen, Business und Sport. Ob ich Partys am Samstagabend verpasse? Ja, so ziemlich alle. Ich möchte meine Zeit einfach so investieren, wie meine Prioritäten und Ziele gesetzt sind. An alle, die jetzt denken, was ist denn das für eine Zwanzigjährige? Versteht mich nicht falsch: Ich gehe natürlich auch feiern. Einfach nicht so oft wie andere in meinem Alter. Dafür bin ich dann an diesem Abend nicht mehr von der Tanzfläche zu holen.

Ich denke, viele junge Menschen, mich inklusive, verstehen teilweise nicht, wie wertvoll Zeit ist. Mit Geld kann man sich alles kaufen ausser zwei Dinge: Gesundheit und Zeit. Wenn ich Zeit mit meiner Oma verbringe, werde ich immer wieder daran erinnert. Zeit ist so unglaublich wertvoll. Zeit mit den Liebsten ist unbezahlbar. Aus diesem Grund habe ich mir fest vorgenommen, mehr Zeit mit meiner Oma zu geniessen. Denn eines ist klar, wenn ein geliebter Mensch von uns weggegangen ist, bringt einem kein Geld auf der Welt zurück. Aus diesem Grund: Oma, bis nächste Woche!