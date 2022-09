Kolumne: Leben in Aarau Betrachtungsweisen im Zahlensalat – beim Steuerfuss hat jeder seine eigene Wahrheit Kolumnist und Parlamentarier Fabio Mazzara hat wegen der Einwohnerratssitzung vom Montagabend schon vorher Nachtschichten geschoben. Fabio Mazzara* Drucken Teilen

Fabio Mazzara sitzt für Pro Aarau im Einwohnerrat und in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission. Valentin Hehli

Und plötzlich sassen wir im Dunkeln. Die Mitglieder der Aarauer Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) kramten ihre Mobiltelefone hervor und mit Hilfe der Taschenlampenfunktion konnten die letzten Traktanden der Sitzung bearbeitet werden. Grund für den Lichtausfall war nicht etwa ein Vorbote der angekündigten Energiekrise, sondern die Lichtsteuerung in den Räumen des Städtischen Rathauses, die ab Mitternacht die Beleuchtung ausschaltet.

Zur Person Fabio Mazzara ist Grafiker und Einwohnerrat für Pro Aarau.

Die FGPK tagt jeweils vor einer Einwohnerratssitzung und ist – vereinfacht erklärt – ein Ausschuss, bestehend aus elf Personen des Einwohnerrates, der die Geschäfte vorbespricht. Grund für die ausserordentliche Länge der FGPK-Sitzung waren einerseits die vielen aktuellen Geschäfte, andererseits das Budget 2023 mit stolzen 131 Seiten. Da gibt es viele Gelegenheiten, unterschiedlicher Meinung zu sein – je nach Betrachtungsweise können Zahlen verschieden interpretiert werden. Das Fazit des Zahlensalates ergibt dann die Argumentation des kommenden Steuerfusses. Gerne gebe ich Ihnen dazu einige Müsterchen.

Starten wir mit einem Bijou selektiver Argumentation: Die Stadt Aarau hat in den letzten fünf Jahren rund 30 Mio. Franken angehäuft. Das ist das wichtigste Argument der Befürworter einer Steuerfussreduktion und ist, isoliert betrachtet, nachvollziehbar. Ein Steuerprozent ergibt rund 0,7 Mio. Franken. In Steuerprozenten formuliert, heisst das Folgendes: In den letzten fünf Jahren hätten wir, bei einem durchschnittlichen Gewinn von 6 Mio. Franken pro Jahr, den Steuerfuss um 8 Prozent reduzieren können, ohne Verluste zu machen. Sapperlot!

Nun schauen wir die Zahlen von einer anderen Seite an: In den letzten 15 Jahren sank das Nettovermögen von 2007 bis 2017 von 161 auf 88 Mio. und stieg nun, dank der guten letzten Jahre, wieder auf 117 Mio. Franken. Die Stadt Aarau hat also über diesen etwas länger betrachteten Zeitraum 44 Mio. an Nettovermögen abgebaut. Das bestehende stattliche Vermögen kommt zu einem grossen Teil noch immer von der IBA-Privatisierung vor rund 20 Jahren und nur zu einem kleinen Teil aus den Taschen des Steuervolkes. Zudem arbeitet unser Geld sehr gut, nur dank dieser jährlichen Einnahmen können wir uns den aktuellen Steuerfuss überhaupt leisten.

Bleiben wir auf der gleichen Betrachtungsseite und schnappen uns eine andere Zahl aus dem Budget: In den nächsten fünf Jahren werden wir, unter anderem wegen vieler Investitionen, einen budgetierten Verlust von 69 Mio. Franken haben. In Steuerprozenten heisst das Folgendes: Bei einem durchschnittlichen Verlust von rund 13 Mio. Franken pro Jahr müsste der Steuerfuss um 18 Prozent erhöht werden, ohne Verluste zu machen. Sapperlot!

Und nun wechseln wir wieder den Blickwinkel: Wegen weniger coronabedingter Einbussen als erwartet, grundsätzlich konservativer Budgetierung und jeweils nicht überall aufgebrauchter Budgets gab es in den letzten fünf Jahren eine Differenz zwischen Budget und Erfolgsrechnung von +58,6 Mio. Franken. Es ist also davon auszugehen, dass das effektive Minus in den nächsten fünf Jahren ein Bruchteil der befürchteten 69 Mio. sein wird.

Sollen wir nun den Steuerfuss von 97 Prozent beibehalten? Oder um ein, zwei oder gar drei Prozentpunkte senken? Gerne überlasse ich Ihnen die Interpretation der Zahlen – so hat jede und jeder von uns seine eigene Wahrheit. Persönlich bin ich der Meinung, dass sie meist in der Mitte der verschiedenen Betrachtungsweisen zu suchen ist.