Kolumne: Leben in Aarau Auf gutem Pfad Kolumnist Fabio Mazzara schwärmt über die Pfadi: «Als eher introvertiertes Kind habe ich an Sozialkompetenz und ganz besonders an Selbstvertrauen gewonnen. Und die Gewissheit, dass mit einem guten Team vieles möglich ist.»

Das Bula im Goms wurde auch von vielen Pfadis aus dem Aargau besucht. Dominic Kobelt

Kürzlich endete das Bundeslager (Bula) der Pfadibewegung Schweiz mit Pauken und Trompeten. Das Lager der Superlative mit rund 30'000 Personen rückte die Pfadibewegung in den Fokus der Medien und in die Köpfe der Schweizerinnen und Schweizer. Das ist gut so, denn die Pfadi kann Erstaunliches bewegen.

Meine eigene Pfadizeit ist lange her, und ich bin sicher, die Pfadi ist seither noch besser geworden. An die Zeit als Wölfli kann ich mich nur bruchstückhaft erinnern. An Spiele im Wald, das erste Lager – weg von zu Hause. Daran, dass ich einem Wölfli beim Zuspitzen eines Brätelstockes wüst in die Hand geschnitten habe. Mit etwa elf Jahren kam der Übertritt zur Pfadistufe und meine Erinnerungen werden klarer. Eine lässige Erfahrung war, die Aktivitäten in altersdurchmischten Gruppen zu machen. Die Ältesten der Gruppe fungierten als Vorbilder und wurden zu Freundinnen und Freunden – auf dem Schulhausplatz passiert das normalerweise nicht. Später wurde ich Venner, so heisst der Leiter einer dieser altersdurchmischten Gruppen, und organisierte recht selbstständig die Aktivitäten an den Samstagnachmittagen.

Zur Person Fabio Mazzara (Pfadiname: Worzle) ist Grafiker und sitzt für Pro Aarau im Einwohnerrat

Die Übernahme von Verantwortung beginnt schon früh. Man erkennt schnell, dass man als Team mit all den unterschiedlichen Charakteren eindrucksvolle Dinge auf die Beine stellen kann. Im Alter von 22 Jahren, das heisst vor meiner Pfadipensionierung, war ich Lagerleiter und habe mit meinen Leitungskolleginnen und -kollegen 40 Kinder zwei Wochen mehr oder weniger sinnvoll beschäftigt, verpflegt und gewagte Lagerbauten aufgestellt. Mit mittlerer Altersweisheit ausgestattet, finde ich dies nachträglich eine erstaunliche Verantwortung und Leistung. Damals aber war es ein natürliches Reinwachsen in die Aufgabe.

Für mich persönlich waren diese Erfahrungen sehr wertvoll. Als eher introvertiertes Kind habe ich an Sozialkompetenz und ganz besonders an Selbstvertrauen gewonnen. Und die Gewissheit, dass mit einem guten Team vieles möglich ist. Dies geht nicht nur mir so. Ehemalige Pfadis sind zum Beispiel im Stadtrat, sie gründen einen Fernsehsender oder organisieren die Schwanbar, sie sitzen im Nationalrat, planen Open Airs oder engagieren sich in Vereinen. Natürlich machen das auch Personen, die nicht in der Pfadi waren. Aber die Pfadierfahrung hilft.

Von den Früchten dieser Pfadizeit profitiert man also das ganze Leben. Als ich wegen dieser Kolumne das Pfadigesetz nach Jahrzehnten wieder gelesen habe, merkte ich, wie sehr ich diese Werte auch in meinem Alltag versuche zu leben: «Wir Pfadi wollen: offen und ehrlich sein – andere verstehen und achten – unsere Hilfe anbieten – Freude suchen und weitergeben – miteinander teilen – Sorge tragen zur Natur und zu allem Leben – Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen – uns entscheiden und Verantwortung tragen.»

Die Umsetzung gelingt nicht immer. Allein schon der Versuch bedeutet aber, auf gutem Pfad zu sein.