Kolumne: Leben in Aarau Gesundheitswesen krank sparen ist keine Lösung Die Schweiz bewegt sich auf ein Gesundheitssystem à la USA zu, fürchtet unsere Kolumnistin.

Das Gesundheitswesen ist im Umbruch. Bild: Arthur Gamsa

Der nächste Prämienschock steht an, und wenn man der SVP und FDP Glauben schenkt, dann können wir nur noch zwischen Volksverarmung und Zweiklassenmedizin wählen. Während SVP-Rickli offen die obligatorische Grundversicherung infrage stellt und damit in Kauf nimmt, dass sich kranke Menschen in der Schweiz lebenswichtige Behandlungen nicht leisten können, versteckt die FDP hinter ihrem Vorschlag einer «Budget-Versicherung» – höhere Maximalfranchise, kleinerer Leistungskatalog – einen ähnlichen Ansatz.

Zur Person Fiona Wiedemeier, 28, ist Aarauerin, Europäerin, Feministin, Libera, Vorausdenkerin und Geschäftsführerin der GLP Kanton Zürich.

Was sich auf den ersten Blick ganz attraktiv anhört – wer gesund ist, bezahlt weniger Prämien –, ist nichts anderes als die Aushöhlung der Solidarität, die unserem Gesundheitssystem zugrunde liegt. Denn bei stabilen oder steigenden Gesamtkosten können Prämienrabatte bei den Gesunden nur durch Aufschläge bei den Kranken finanziert werden.

Gleichzeitig werden Menschen, die sich die Prämien nicht mehr leisten können, dazu animiert, bei ihrer Gesundheit auf Risiko zu spielen. Die Budget-Versicherung endet für sie im Krankheitsfall mit hohen ungedeckten Gesundheitskosten und führt in die Schuldenfalle. Damit bewegt sich die Schweiz auf ein Gesundheitssystem à la USA zu.

Es ist Fakt: die Krankenkassenprämien sind eine grosse Belastung – auch für den Mittelstand – und die diesjährige Erhöhung wird schmerzhaft sein. Statt eine der wichtigsten sozialpolitischen Errungenschaften dieses Landes aufs Spiel zu setzen, müssen wir mit den Prämienverbilligungen auf einen bewährten Abfederungsmechanismus setzen.

Neben den Prämienverbilligungen ist die Bremsung des Kostenwachstums der zweite wichtige Handlungsansatz. Wir müssen hier aber ehrlich sein: Die wichtigsten Kostentreiber sind inhärent im Zweck des Gesundheitswesens: Die Schweizerinnen und Schweizer leben immer länger, und immer mehr Krankheiten, die früher ein Todesurteil waren, sind heute behandelbar.

Dazu kommt, dass die Schweiz eines der besten Gesundheitswesen der Welt hat: Jeder Bürger hat Zugang zu einer Gesundheitsversorgung. Es gibt keine langen Wartelisten für die meisten Behandlungen – Psychotherapien als unrühmliche Ausnahme. Bei der Zahl der dank Behandlung vermiedener Todesfälle sind wir Spitzenreiter aller OECD-Staaten. Diese Qualität ist es mir wert.

Unser Gesundheitswesen krank zu sparen, ist keine Lösung. Im Sinne einer nachhaltigen Finanzierbarkeit muss Behandlungsqualität zur wichtigsten Messgrösse werden. Denn, auch wenn es auf den ersten Blick widersprüchlich klingt, mit höherer Behandlungsqualität können langfristig Kosten eingespart werden.

Ein längst überfälliger Schritt, um unser System auf Behandlungsqualität auszurichten, ist die Einführung eines einheitlichen digitalen Patientendossiers. Es ermöglicht effizientere, schnellere und vor allem bessere Behandlungen – und spart nebenbei einen nicht zu unterschätzenden administrativen Aufwand.

Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld liegt beim medizinischen Personal. Pflegenotstand, Hausärztemangel und fehlende Psychotherapieplätze untergraben die Qualität unseres Gesundheitssystems. Überlastetes Personal macht Fehler, der Hausarzt- und Therapieplatzmangel schwächt Früherkennung und Prävention, und Patienten ohne Hausarzt suchen für Lappalien den Notfall auf – all dies mit hohen Folgekosten.

Um nachhaltig sparen zu können, darf der Bund die Verantwortung für die Gesundheitspolitik nicht länger auf die Kantone abschieben, sondern muss auf nationaler Ebene initiativ werden. Damit Gesundheitsversorgung in der ganzen Schweiz hochwertig und finanzierbar bleibt.