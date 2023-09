Kolumne: Leben in Aarau Alle sind gleich. Nur manche sind gleicher. Kolumnistin Nicole Burger ortet in Aarau bisweilen orwellsche Verhältnisse.

Im Juni dieses Jahres durften wir in unserem Quartier das städtische Projekt «Spielstrasse» begrüssen. An einem Mittwochnachmittag und einem ganzen Samstag wurde ein Abschnitt der Wallerstrasse von rund 100 Metern für den Verkehr gesperrt. Es wurden Tische, ein Essensstand und ein Parcours aufgebaut, Trottinetts und Tretfahrzeuge zur freien Verfügung gestellt. Die Kinder genossen diese unbeschwerten Stunden ohne Gefahren auf der Quartierstrasse. Sie trafen ihre Freunde aus der Umgebung, wurden von den städtischen Behörden kulinarisch verwöhnt und hatten eine super Zeit. Aus Sicht des Zielpublikums darf dieses Experiment damit als Erfolg verbucht werden – eine sinnvolle Nutzung des öffentlichen Grundes also?

Zur Person *Nicole Burger Die Staatsanwältin sitzt seit 2017 für die SVP im Kreisschulrat Aarau-Buchs. Sie wohnt mit ihrer Familie im Zegli-Quartier.

Weniger bekannt ist, dass die Anwohner kaum über das Projekt informiert worden waren. Sie wurden lediglich angefragt, ob sie einen Anschluss für die Kaffeemaschine zur Verfügung stellen würden. Hatten sie an diesem Tag Handwerker im Haus, erwarteten sie Lieferungen oder wollten sie selber ihr Privatfahrzeug nutzen, mussten sie sich anderweitig organisieren. Ein förmliches Bewilligungsverfahren fand offenbar nicht statt – jedenfalls wurde keiner der Anstösser entsprechend informiert.

Ähnliches ging kurze Zeit später vor sich: Vom 10. Juli bis zum 23. September 2023 sperrt die Stadt den Parkplatz «Mühlematt» für die Öffentlichkeit. Der «begehrte Aareraum» solle durch die Bevölkerung «zwischengenutzt» werden können, wie die Stadt verlauten liess. Bereits der Sprachgebrauch lässt tief blicken. Eine Zwischennutzung liegt üblicherweise dann vor, wenn ein Gebäude oder ein Raum zwischen zwei Nutzungen leer steht und in dieser Zeit sinnvoll einem anderen Zweck dienen kann.

Der Mühlemattparkplatz zur Zeit, als er noch genau das war – ein Parkplatz. Bild: Katja Schlegel

Wenn nun ein rege benutzter Parkplatz plötzlich «Erholungsraum» darstellt, handelt es sich hierbei kaum um eine Zwischennutzung – es sei denn, die bekannten Pläne rund ums Aareufer inklusive Parkplatzaufhebung stünden bereits unmittelbar vor ihrer Realisierung. Meines Wissens sind jedoch noch keine Bagger aufgefahren. Jedenfalls herrscht auf dem Parkplatz seither tagsüber gähnende Leere. Nur abends sieht es etwas belebter aus. Profitieren dürften vom Projekt daher vor allem jene Kreise, welche schon länger die Aufhebung des Parkplatzes forcieren – was jedoch das Volk vor rund zehn Jahren nach einem Referendum bereits einmal abgelehnt hat – sowie die nahe liegende Gastronomie.

Die Stadt Aarau sperrt Strassen und Parkplätze. Wer die diesen Plätzen und Strassen zugeschriebene rechtmässige Nutzung in Anspruch nehmen will, muss sich anderweitig organisieren. Ein Bewilligungsverfahren findet nicht statt, die rechtmässigen Nutzer können sich nicht wehren. Wenige profitieren, ohne dafür jemals eine Entschädigung an den Steuerzahler entrichten zu müssen.

Wer dagegen lediglich ein paar Parkplätze für eine begrenzte Zeit in Anspruch nehmen will – etwa für einen Umzug – der muss eine Bewilligung für diese Sondernutzung einholen. Es scheinen in der Stadt Aarau bisweilen orwellsche Verhältnisse zu herrschen: Alle sind gleich. Nur manche sind gleicher.