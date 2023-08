Kolumne Wie kann ich den Herausforderungen der Zeit begegnen – als Unternehmer und als Mensch? Felix Bertram, Arzt für Dermatologie und plastische Chirurgie, schreibt darüber, wie er in seinem Alltag Momente der Ruhe einbringt. Felix Bertram* Drucken Teilen

Die Welt befindet sich in einem rapiden Wandel. Was vor einem Jahr noch galt – wie 0% Zinsen –, hört sich heute oft wie ein Echo aus alten Zeiten an. Was ist innerhalb nur eines Jahres geschehen? Rezession war letzten Sommer noch kein grosses Thema, künstliche Intelligenz nur ein Begriff für Insider, steigende Zinsen und Energiekosten gerade erst im Anflug. Und das alles kurz nach dem Ende der Coronakrise. Das macht was mit Menschen … verunsichert, führt zu Angst, Frust und Aggressionen.

In einer Zeit, die sich so schnell ändert und Gewissheiten innert Tagen ihre Gültigkeit verlieren und die Zukunft kaum noch vorhersehbar ist, ist es schwierig, Schritt zu halten und sich darauf einzustellen. Als Mensch und vor allem als Unternehmer.

Als Unternehmer gilt es dabei, agil und flexibel zu bleiben, die Entwicklungen im Blick zu haben und sich wo nötig auch anzupassen. Die Chancen und Bedingungen sind nicht zwingend schlechter geworden, sie verändern sich einfach sehr schnell.

Wo vor einem Jahr insbesondere im Bereich der Schönheitschirurgie noch ein Boom herrschte, hat sich das im heutigen Umfeld abgeflacht. Geprägt von einer generellen Entwicklung hin zu weniger invasiven Eingriffen, aber auch sicher bedingt durch ökonomische Unsicherheitsfaktoren, gerade bei höherpreisigen Dienstleitungen oder Konsumgütern, hält man sich zurück.

Im Gegenzug steigt die Nachfrage in anderen Bereichen wie der Dermatologie, vorangetrieben durch den demografischen Wandel, der auf eine immer geringere Anzahl an Ärztepersonal stösst. Auch der generelle Wandel im Gesundheitswesen von «ambulant vor stationär» eröffnet neue Strategien und Kooperationsmodelle.

Es dreht sich einfach alles wahnsinnig schnell und mit einer hohen Dynamik. Da wird es als Unternehmer, aber auch als Arbeitnehmer oder einfach als Mensch schwierig, mitzuhalten. Dass das Tempo von vielen Menschen als zu hoch empfunden wird, verstehe ich.

Ich habe mal diese Thematik mit einem befreundeten Psychoanalytiker evaluiert, ausgerichtet auf unser Unternehmen Skinmed. Er sagte zu mir etwa sinngemäss: «Eure Dynamik und euer Tempo im Alltag sind gross und für viele Mitarbeiter fehlt dieser Moment der Ruhe.» Er nannte es das «Kissen der Ruhe». Der Moment, wo man mal zusammensitzt und sich einfach austauscht, mal das Herz ausschüttet und sich gegenseitig aus dem Leben erzählt.

Das hat mich lange beschäftigt und war letztlich mit einer der Gründe, das «Skin’s – The Restaurant» zu eröffnen, wo wir mittags für unsere Mitarbeitenden, aber auch Externe einen unkomplizierten Lunchservice bieten. Meine Hoffnung war, dass dort dieses «Kissen der Ruhe» entsteht, dass man mittags gemeinsam isst, dass ein Teamgefüge und eine Kultur entsteht, in der man sich aufgehoben und sicher fühlt.

Der Anfang war gar nicht so einfach und das Mittagsangebot wurde zunächst von einer grösseren Anzahl Mitarbeitenden nicht so akzeptiert und angenommen. Mittlerweile ist aber mit Freude zu erkennen, dass das Skin’s über Mittag dieser «Ort der Ruhe und des Austausches» geworden ist, wo Mitarbeiter sich in wechselnden Konstellationen zum Essen treffen. Und man spürt sehr gut, dass eine Art Kultur entsteht. «Kultur» im Unternehmen ist heute vermutlich etwas vom wichtigsten, weil es in Zeiten wie diesen auch Halt gibt.

Ob ich auch selber diesen «Moment der Ruhe» habe, werde ich oft gefragt. Als Unternehmer kann der Druck und die Verantwortung überwältigend sein. Man steht in der Verantwortung für über 100 Mitarbeiter, für medizinische Qualität, für Patientenwohl und darüber hinaus für viele andere Themen. Als Unternehmer ist es schwierig, Beruf und Freizeit zu balancieren – manchmal kommen diverse unerwartete Dinge gebündelt auf einen zu und dann muss man einfach funktionieren. Dann kann es abends spät werden, das Wochenende wird gearbeitet und Ferien werden auch mal abgesagt.

In solchen Momenten sind zumindest mein Garten und meine Hunde ein Ort der Ruhe und Energie. Auch wenn es vielleicht am Abend nur eine halbe Stunde ist, bevor ich wieder bis Mitternacht an E-Mails und Konzepten sitze. Diese 30 Minuten Garten, den Blick via Chestenberg zum Schloss Wildegg und hin zur Aare schweifen lassen, die Hunde an meiner Seite, dies sind die kurzen Momente des Auftankens.

Den Moment der Stille geniessen und wissen, dass dieses «Kissen der Ruhe» manchmal auch im Kleinen zu finden ist. Im Moment, im Hier und Jetzt.