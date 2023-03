Kolumne «Immer und überall wird gebaut» – warum es manchmal dazugehört, Umwege zu laufen Der neue AZ-Kolumnist Michael Wiesmann, reformierter Stadtpfarrer, fühlt sich von Baustellen regelrecht verfolgt. Michael Wiesmann* Drucken Teilen

«Everywhere you go, always take the weather with you», sang die Band Crowded House in ihrem Hit von 1991. Das Wetter habe ich vermutlich seither nicht überall mit hingenommen. Aber was ich irgendwie von Ort zu Ort mitzuschleppen scheine, seitdem ich vor rund vierzehn Jahren meine erste Pfarrstelle – damals an der Zürcher Goldküste – angetreten habe, sind Baustellen.

Manchmal beschleicht mich der Eindruck, dass diese mich regelrecht verfolgen. Entsprechend passend schien es mir, dass das ganze Haus komplett eingerüstet und abgedeckt war, als wir vor gut einem Jahr hierher nach Aarau gezogen sind. Nun gut, im Frühjahr wurde unser Haus dann ausgepackt, und um seinen Christo-Look erleichtert.

Zur Person Michael Wiesmann Der gebürtige Zürcher ist seit 2022 Stadtpfarrer der Reformierten in Aarau. Er betreut die Ressorts Erwachsenenbildung, Kultur und Citykirche.

Kaum war das Gerüst dann letzten Frühling abgebaut und weggeräumt, wurde die Strasse vor unserem Haus komplett aufgerissen. Sanierung diverser bestehender Leitungen sowie der Strassenbrücke über den Stadtbach und neue Fernwärme-Leitungen. Die nächste Baustelle, und zwar mit allem Drumherum: gesperrte Strassen, aufgehobene Parkplätze, selbstverständlich inklusive unseres eigenen, Fussgänger-Umleitungen, Umfahrungen – da wurde auch rein gar nichts ausgelassen. Und mittendrin unser Haus.

So kam es, dass eines schönen Tages letzten Sommers jemand aus der Nachbarschaft im Jux zu mir sagte, wir hätten wohl die Baustellen aus Zürich mitgebracht. Und tatsächlich lässt sich die Korrelation zwischen unserem Umzug nach Aarau und der erhöhten Bautätigkeit in unserer unmittelbaren Umgebung kaum leugnen.

Die Strassen-Baustelle inklusive der Sperrung und Umleitungen hat sich zwischenzeitlich etwas von unserem Haus weg verschoben, zur Freude unserer unmittelbaren Nachbarschaft und unserer eigenen. Aber damit ich meine Baustellen nicht allzu sehr vermisse, laufe ich nun auf meinem Arbeitsweg zwischen Büro und Stadtkirche an einer neuerlichen Baustelle in der Vorstadt vorbei, respektive rundherum. Und obwohl daraus für die mich betreffenden Strecken kaum ein Umweg entsteht, bin ich gezwungen, von meinem bisher gewohnten und bevorzugten Weg abzuweichen.

Das alleine reicht manchmal schon, dass ich mich dabei ertappe, wie ich mich darüber ärgere, dass immer und überall gebaut wird. Dabei: Wäre dem nicht so und würde nicht gebaut, würde irgendwann alles zerfallen. Wo gearbeitet wird, da fallen Späne – und wo gelebt wird, da wird gebaut. Und auch wenn wir es manchmal wohl gerne anders hätten: Letztlich ist auch unser Leben manchmal eine Baustelle. Und auch wenn es uns vermutlich anders lieber wäre: Veränderungen, Umleitungen und Provisorien gehören zum Leben – egal wo.