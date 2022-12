Kolumne Die Ukraine sollte Weihnachten wieder am 25. Dezember feiern Kolumnistin Vitalina Kantseliarenko (20) plädiert dafür: Die Ukraine sollte zum gregorianischen Kalender übergehen und Weihnachten wieder am 25. Dezember statt am 7. Januar feiern – so wie vor der sowjetischen Revolution.

Vitalina Kantseliarenko ist aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet und wohnt jetzt auf dem Hof der Familie Strub in Attelwil. Valentin Hehli

Weihnachtsstimmung ist das, was Erwachsenen am Vorabend der Winterferien oft fehlt. So kommt es, dass das Weihnachtswunder für viele schneller kommt, wenn es schneit. In der Ukraine ist der Boden zu dieser Zeit normalerweise mit einer weissen Decke bedeckt, in einzelnen Fenstern sieht man helle Girlandenlichter, in den Strassen riecht es nach Glühwein, Mandarinen, Tannennadeln – und natürlich halten alle den Atem in Erwartung des Weihnachtszaubers an.

Zumindest war dies vor dem Krieg so. Aber auch jetzt brennt in den Strassen der ukrainischen Städte eine Flamme der Hoffnung, auch wenn der Terrorstaat dafür gesorgt hat, dass es in den Städten und Dörfern kein Licht gibt. Dieses Jahr wird das ukrainische Neujahrsfest ohne Feuerwerk auskommen. Es gab genug davon das ganze Jahr.

Kinder in der Ukraine teilen die Flamme von Bethlehem bei einer Zeremonie in der St.-Michailowski-Kathedrale in Kiew gestern Sonntag. Sergey Dolzhenko

Unter diesen Umständen müssen viele Menschen die Neujahrsfreude ausserhalb ihres Heimatlandes suchen. Aber der Mensch ist ein intelligentes und starkes Wesen und er ist fähig, sich anzupassen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich mich angepasst habe. Es begann damit, dass die Weihnachtsstimmung nicht mit dem gefallenen Schnee aufkam, sondern mit dem Einsetzen eines frostigen Morgens samt Raureif, der das Gras sanft bedeckte. Dies wurde zu einer Art Zeichen: Es ist Zeit, die Playlist zu ändern, sich Weihnachtsfilme anzuschauen, Mandarinen zu essen und die Weihnachtsdekoration zu geniessen.

Es gibt nur ein Aber: Wir Ukrainerinnen müssen uns noch an den Kalender gewöhnen. Denn wie kann es sein, dass wir Weihnachten immer am 7. Januar gefeiert haben und es hier nun am 25. Dezember tun? Ich glaube, dass wir in der Ukraine schon lange einen Wechsel zum gregorianischen Kalender nötig haben. Weihnachten auf den 25. Dezember zu verschieben, würde uns von den sowjetischen und russischen Traditionen distanzieren. Meine Vorfahren würden dem zustimmen, denn auch sie feierten Weihnachten am 25. Dezember, bis die sowjetische Revolution kam und den Kalender auf wundersame Weise nach hinten verschob. Doch wie auch immer: Weihnachten ist in erster Linie ein Familienfest und jeder soll es feiern, wann es ihm passt.

Zur Person *Vitalina Kantseliarenko (20) ist Journalismusstudentin aus Kiew. Sie musste vor dem Krieg flüchten. Aktuell lebt und arbeitet sie auf einem Bauernhof in Attelwil. Hier lesen Sie mehr.

Dieses Jahr bin ich in der Schweiz, also werde ich Silvester und Weihnachten auf Schweizer Art feiern! Alles begann mit einem Adventskranz. Ich erfuhr zum ersten Mal davon, als ich den Markt in Hutwill besuchte. Am nächsten Tag sah ich ihn schon auf dem Tisch samt der ersten brennenden Kerze. Ich erfuhr, dass jede Kerze ihren eigenen Namen und ihre eigene Bedeutung hat. Die vier Adventskerzen symbolisieren vier Wochen des Wartens und weisen auf die wichtigsten Etappen der Heilsgeschichte hin.

Der Weihnachtsmarkt in Huttwil, hier in einer älteren Aufnahme. Oliver Menge

Die zweite Kerze – die «Bethlehem-Kerze» – habe ich selbst angezündet. Und was denken Sie: Ist es möglich, nach so einem Start anders zu denken und Weihnachten nach einem anderen Kalender zu feiern? Natürlich nicht. Das würde auch der Samichlaus sagen, der kürzlich vorbeikam und die braven Kinder beschenkte. Ich würde ehrlich sagen, dass ich den Samichlaus dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe. In meiner Kindheit kam er immer am 19. Dezember, nur wenn ich schlief, und legte leise Geschenke unter mein Kopfkissen.

Manchmal tat ich so, als ob ich schlief, damit ich schnell nachsehen konnte, was der Niklaus dieses Jahr gebracht hatte und nicht wieder denselben scharfen Gegenstand unter dem Kopfkissen spürte. Hier ist das Gegenteil der Fall: Der Samichlaus kommt abends und zwar nicht allein, sondern meist in Begleitung des furchterregenden Schmutzli, der ein Messer trägt und damit die Kinder bestraft, die sich im letzten Jahr daneben benommen haben. Es wäre gut, wenn Schmutzli die unartigen Erwachsenen manchmal mit einer Waffe in der Hand besuchen würde ...