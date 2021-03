Kölliken Lieferwagen fährt nach Kollision davon – Polizei sucht Zeugen Gestern Mittwoch dürfte ein Lieferwagenlenker beim Abbiegen ein Auto übersehen haben. Dabei kam es zu einer leichten Kollision. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Lenker weiter. Die Kantonspolizei sucht Auskunftspersonen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, kurz nach 12.30 Uhr, in Kölliken. Der Lenker eines Lieferwagens wollte von der Schönenwerderstrasse in die Hauptstrasse einbiegen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Nach den bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei den schwarzen Mazda, welcher von der Hauptstrasse in die Schönenwerderstrasse einbiegen wollte.

Es kam zu einer leichten Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Lieferwagenlenker weiter.

Die genauen Umstände zum Unfallhergang werden nun durch die Kantonspolizei abgeklärt. Personen, welche Angaben zum Hergang oder zum gesuchten Lieferwagen (weiss mit roter Aufschrift) machen können, sind gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

