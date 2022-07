Kölliken Diese Saison gibt’s Trümpis, Muharpfen und Fischsuppe Die «Späktrum»-Kultursaison in Kölliken fährt auf mit grossen Namen wie Valerio Moser oder Marco Zappa.

Spoken-Word-Künstler Valerio Moser (in der Bildmitte) bei einem Auftritt in Dietikon letzten Januar. Severin Bigler

Wenn der Slam-Poet Valerio Moser im Aargau auftritt, hat er als Langenthaler fast schon ein Heimspiel. Demnächst setzt er einen Fuss über die Berner-Aargauer-Grenze, wenn er in Moosleerau die 1.-August-Rede hält, beziehungsweise slamt. Etwas später im Jahr, am 26. November, führt der zweifache Schweizer Slam-Poetry-Meister sein erstes Soloprogramm «König der Kleinstadt» im Rahmen des «Späktrum»-Programms im Kirchgemeindehaus Arche Kölliken auf. Bei den Dorfbevölkerungen damit protzen, dass man König einer Kleinstadt und noch dazu einer des ehemaligen Besetzers ist – ob das gut kommt? Bei Valerio Moser, der als Hauptberuf soziokultureller Animator ist, wahrscheinlich schon.

Während der Spoken-Word-Künstler einzig ein Mikrofon braucht, hat die Gruppe Urtönig, die am 11. September im Strohdachhaus den «Späktrum»-Auftakt macht, einen Haufen Instrumente im Gepäck. Darunter gar seltsame wie Hanottern, Häxeschyten, Trümpis oder Muharpfen. Der Filzstift ist das Instrument von Micha Marx, der im Oktober auftritt und von sich sagt, er verbinde Kritzeln und Quatsch. Der Tessiner Liedermacher Marco Zappa blickt am 4. November mit seinem Programm «Grazie Guglielmo» auf 55 Jahre Bühnenpräsenz zurück.

Pilger und Käseveredler geben ein Comeback

Wie für alle Veranstalter konnten in den Coronajahren nicht alle Events der «Späktrum»-Reihe realisiert werden. Der grösste Wunsch vom Vorstand sei es deshalb, dass alle Acts zur Aufführung gelangen, wie Vorstandsmitglied Jürg Baumgartner sagt. Doch auch wenn Corona wie zu erwarten erneut ein Wort mitreden will – das Team ist inzwischen Meister in der Improvisation. In der letzten Saison musste Stammgast Maître Antony, Käseveredler aus dem Elsass, absagen und der Jakobsweg-Erlebnisbericht der Familie Diriwächter Lüscher wurde ersetzt durch «Chemical Reactions».

Nun kommt die wandernde Familie mit ihrer Präsentation «Pilgern für Anfänger» am 25. Februar zum Zug. Auch Maître Bernard Antony macht ein Comeback und kommt mit Sohn und Nachfolger Jean-François am 1. Januar in die Arche. Einen Schmaus gibt es auch zum Saisonabschluss: Am 22. April servieren die Swiss Mariners Chanteymen nicht nur ihre Interpretation von Seemannsliedern, sondern auch eine Fischsuppe.