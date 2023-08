«Klimaanpassungsstrategie» Was tun, damit die Stadt nicht überhitzt? Aarau weiss jetzt die Antwort Der Stadtrat hat seine neue Klimaanpassungsstrategie vorgestellt. Damit sollen nun konkrete Massnahmen erarbeitet werden, um die Hitzeentwicklung im Sommer zu überstehen und dafür zu sorgen, dass die Stadt nachts abkühlen kann.

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadt Aarau will in Sachen klimaangepasste Siedlungsentwicklung mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb wurde die Klimaanpassungsstrategie erarbeitet und am Wochenende in Rohr vorgestellt. Nadja Rohner

«Klimaanpassungsstrategie». Hinter diesem sperrigen Wort mit 24 Buchstaben steht die Frage: Wie gestalten wir unseren Lebensraum, sodass wir in den zunehmend heissen Sommern nicht schmelzen wie Eiswürfel auf dem heissen Asphalt? Vorweg: Es geht bei der Klimaanpassungsstrategie nicht darum, das Klima zu schützen, sondern mit dem bereits veränderten Klima leben zu lernen. Am Samstagmorgen stellten Stadtrat Hanspeter Thür und Vizestadtpräsident Werner Schib in Rohr die neue Strategie vor, die gleichzeitig die Aufenthaltsqualität und die Biodiversität verbessern soll. Ergänzt wurden ihre Ausführungen von Raphael Aeberhard (SKK Landschaftsarchitekten).

Raphael Aeberhard erklärt, worauf es bei Klimaanpassung ankommt. Nadja Rohner

«Wir hatten den wärmsten Oktober seit Messbeginn», betonte Schib. Bei der Stadt sei Klimaanpassung deshalb schon länger Thema. «Wir haben noch viel zu tun, aber es läuft.» Hanspeter Thür erklärte, dass die nun verabschiedete Klimaanpassungsstrategie ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Kanton sei: «Wir wollen die Gemeinde sein, die sich beispielhaft mit der Problematik auseinandersetzt.» Davon sollen später auch andere Gemeinden profitieren können.

Worum geht es in der Klimastrategie?

Die Strategie hat vier Hauptziele. Erstens: das klimatische Kaltluftsystem erhalten. «Kühle Luft entsteht vor allem am Siedlungsrand der Stadt Aarau, im landwirtschaftlich genutzten Kulturland, insbesondere in den Hanglagen, und strömt in den Nachtstunden in das überhitzte Siedlungsgebiet», heisst es im Strategiepapier. Aber auch Grünflächen innerhalb der Stadt haben eine abkühlende Wirkung.

Grosse Sportanlagen wie hier im Winkel Rohr wirken kühlend. Allerdings nur, wenn sie aus Naturrasen erstellt sind. Nadja Rohner

Wie wichtig diese Kaltluftströme für einen erholsamen Schlaf sind, haben wir im vergangenen Sommer am eigenen Leib erfahren können. Die Ausrichtung von Baukörpern, aber sogar dicht stehende Bepflanzung, können die Kaltluftströme stark abschwächen. Das soll künftig, vor allem bei Grossüberbauungen, berücksichtigt werden.

Zweiter Punkt der Strategie: «Entlastungswirkung mit Grün- und Freiraumstrukturen schaffen». Das bedeutet, dass die Grünflächen innerhalb des Siedlungsgebiets gefördert und vor allem auch untereinander vernetzt werden.

Kleine grüne Oasen im Stadtgebiet wie hier beim Friedhof Rohr sollen helfen, die Stadt kühl zu halten. Nadja Rohner

Wichtig ist dabei, dass die Wege hin zu so einem Grün- oder Freiraum auch an heissen Tagen angenehm begeh- oder mit dem Velo befahrbar sind. Wer zuerst eine Viertelstunde in der brütenden Sonne und ohne Schatten laufen muss, bis er zum Park kommt, wird es sich zweimal überlegen, ob er geht.

Bäume zur Beschattung der Gehwege helfen ebenfalls, die Hitzetage zu überstehen. Katja Schlegel

Abhilfe schaffen könnten hier beispielsweise schattenspendende Baumalleen wie beim Telliring. Die Stadt sieht denn auch vor, mehr Strassenbäume zu pflanzen. Hierbei, so führte Raphael Aeberhard aus, sei die Wahl der Art ganz wichtig. Nicht immer sind einheimische Bäume die bessere Wahl: Die einheimische Stieleiche beispielsweise eignet sich weniger gut für den Strassenraum, wo es heiss wird und im Winter salzig, als die aus dem Mittelmeerraum stammende Zerreiche.

Dritter Strategiepunkt: «Hitzeminderung mit Wasser, Pflanzen und Materialisierung fördern». Aarau hat mit der Offenlegung des Stadtbachs in der Altstadt bereits eine wichtige Massnahme umgesetzt. «Die Entsiegelung ist ein weiterer wichtiger Punkt, auch wenn man das nicht überall mit der gleichen Konsequenz machen kann – Strassen braucht es weiterhin», so Hanspeter Thür. Aber, so führte Raphael Aeberhard aus, man könne beispielsweise bei Parkplätzen auf Rasengittersteine oder Kies statt Asphalt setzen.

Ein Beispiel, wie es nicht sein sollte: Der durchgehend asphaltierte und nicht beschattete Parkplatz bei der Kirche Rohr. Nadja Rohner

Vierter Punkt: «Klimaangepasstes Verhalten, Entwickeln und Realisieren fördern». Bei diesem Massnahmenpaket gehe es unter anderem darum, den Menschen beizubringen, wie sie sich an jenen Hundstagen und Tropennächten, die der Gesundheit schaden können, am besten verhalten. Bis im Sommer 2023 will die Stadt nun definieren, welche Massnahmen in welchem Bereich umgesetzt werden. Sie will damit auch mit Fachstellen zusammenarbeiten, die sich um besonders hitzeanfällige Personen wie Senioren kümmern.

v.l.: Vizestadtpräsident Werner Schib, Verena Dübendorfer (Trägerin des Klimapreises 2022), Stadtrat Hanspeter Thür Nadja Rohner

Die Stadt verlieh am Samstag auch noch den Klimapreis 2022. Im Vorfeld hatte sie aufgerufen, besonders klimafreundliche und biodiverse Gärten zu nominieren. Fünf Gärten aller Art waren von ihren Pflegerinnen und Pflegern eingereicht worden. Gesiegt haben Verena Dübendorfer und Roland Delz mit ihrem Naturgarten (komplett ohne versiegelte Flächen) an der Dossenstrasse. Herzstück ist ein Weiher, von Dachwasser gespiesen, der zur Bewässerung des Gartens genutzt wird. Er ist nicht nur das Zuhause von einheimischen Fischen, sondern wird auch vom Eisvogel besucht. Mitten im Zelgli-Quartier.