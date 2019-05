Die Region Aarau war einst geprägt von einer mittelständischen Schweizer Kleinstadt, um welche sich Einfamilienhausgemeinden gruppierten. Das schreibt Andrea Schaeppi von Primus Property in einer Zusatzuntersuchung zur Region Aarau, die sich auf Interviews mit Gemeinden aus der Region stützt.

Die Entwicklung gehe nun aber in eine andere Richtung: Die Region hat in den letzten Jahren an Einwohnerstärke zugenommen und werde (wenn möglicherweise auch leicht verlangsamt) weiterwachsen. Die Region werde urbaner. Die Stadt Aarau habe an Attraktivität als Wohn- und Arbeitsstadt gewonnen. Grosse Areale wurden umgenutzt oder stünden vor einer signifikanten Entwicklung, stellt Schaeppi fest. Zusätzliche Arbeitsplätze werden entstehen, was auch die Nachfrage nach Wohnraum steigern werde.