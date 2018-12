In diesem Jahr will die Stadt Aarau für die Kinderbetreuung (Krippen, Horte, Mittagstische) rund 2,124 Millionen ausgeben. Rund 500 Kinder, respektive deren Eltern, kommen in den Genuss dieses Geldes. Für nächstes Jahr sind 300 000 Franken mehr im Budget, also fast 2,5 Millionen Franken (oder etwa vier Steuerprozent). Darüber, wie hoch dieser Betrag künftig sein soll, wäre gestern Abend im Einwohnerrat Aarau heftig gefeilscht worden. Denn die FDP möchte ihn auf 3,5 Prozent des Gemeindesteuerertrags plafonieren. Doch es kam nicht zur Diskussion. Denn der Einwohnerrat wies den Entwurf für das Kinderbetreuungsregelement an den Stadtrat zurück. Mit 24 zu 21 Stimmen – nach einem Last-Minute-Rückweisungsantrag der Sozialdemokraten. Neben der SP, den Grünen und Pro Aarau stimmte die EVP sowie ein CVP-Mann für Rückweisung. Bei den Bürgerlichen waren vier Einwohnerräte (drei SVP und ein FDP) entschuldigt, bei der SP einer.

Grundsätzliche Bedenken

Die SP hatte ihren Rückweisungsantrag erst am Montagmorgen eingebracht. Unmöglich spät, wie FDP- und SVP-Sprecher monierten. Anja Kaufmann (SP) verteidigte das Vorgehen. Die Sozialdemokraten möchten weder die Höhe der Subventionen noch deren Berechnung auf der Basis des massgebenden Einkommens an den Stadtrat delegieren (AZ vom letzten Freitag). Aus grundsätzlichen Überlegungen. Das Wichtigste gehöre ins Reglement und nicht in die Verordnung, die der Stadtrat selber erlassen könne, betonte Anja Kaufmann. «Die Grundsätze der Gesetzesdelegation sind zu wenig eingehalten.»

Die SP hätte gerne zum Paragraphen 8 (Berechnungsgrundlagen) einen grundsätzlichen Abänderungsantrag eingebracht, was aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich war und schliesslich zum Radikalantrag mit der Reglementsrückweisung führte.