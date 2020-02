Kita in Aarau-Rohr eröffnet im August

Das neue Kinderbetreuungsangebot bei der Schulanlage in Aarau Rohr wird im Sommer eröffnet. Anmeldungen sind per sofort möglich. Der Neubau, in den Krippe und Hort einziehen werden, ist auf Kurs: Derzeit laufen Innenausbau- und Umgebungsarbeiten.

Eröffnung am 3. August 2020

Am 3. August 2020, eine Woche vor Beginn des Schuljahres 2020/21, geht der Tagesstrukturbetrieb durch den Verein Erziehung und Bildung (VEB) los. Ab dann wird auch der Mittagstisch im Auensäli aufgelöst. Laut Mitteilung der Stadt sind für Krippen-Kinder (ab drei Monaten) Halb- und Ganztagesbetreuung möglich, für Kindergarten- und Primarschulkinder werden verschiedene Module angeboten, die eine Rundumbetreuung gewährleisten.