Standen im letzten Sommer noch Armeezelte im weitläufigen Garten des ehemaligen Kantonsschülerhauses, so ist nun ein Spielplatz für die Kinder der Asylunterkunft entstanden. Die Freiwilligen des Vereins KiZ Kinderzeit bauten in der vergangenen Woche den Spielplatz zusammen mit Kindern aus Asylunterkünften in und um Aarau auf.