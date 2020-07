Kinderlärm-Streit: «Man hat in dieser Siedlung keine Minute Ruhe»

Die Migros-Pensionskasse (MPK) greift in ihrer Siedlung Rösslimatte in Buchs durch: Abends patrouillieren hier seit einigen Tagen Mitarbeitende der Securitas, um für Ruhe zu sorgen. Dies, weil "das Spielen auf dem Hartplatz und den Durchgängen bei den Häusern, begleitet von stundenlangem lauten Gebrüll und Geschrei, das verträgliche Mass zu überschreiten scheint". So steht es in einem Brief, den die MPK an alle Mieter geschickt hat. Die Liegenschaftsbesitzerin fordert darin Ruhe von 12 bis 13 Uhr und abends ab 19 Uhr. "Uns ist bewusst, dass das Spielen für die Entwicklung der Kinder sehr wichtig ist, dennoch sollten auch sie lernen, gewisse Regeln einzuhalten." Und: "Beim Spielen draussen ist unnötiges Schreien der Kinder allgemein zu mässigen."

Eine, die die Überbauung sehr gut kennt, ist die Buchser Einwohnerrätin und SVP-Vizepräsidentin Jasmin Maron: Sie ist ab 1999 in der Rösslimatte aufgewachsen. Seit drei Jahren wohnt sie – selber Mutter einer einjährigen Tochter – zwar im Nachbarquartier, ist aber fast täglich in der Rösslimatte bei Verwandten anzutreffen. Die Siedlung hat über 500 Wohnungen. 4,5 Zimmer sind ab etwa 1700 Franken zu haben – kein schlechter Preis: Die Rösslimatte liegt relativ zentral und gut erschlossen, die Wohnungen sind modern. Primar- und Oberstufenschulhäuser befinden sich ganz in der Nähe, der Kindergarten sowieso. Ideal für Familien. Die Migros Pensionskasse bewirbt die Wohnungen denn auch mit Phrasen wie «Familien aufgepasst!».

«Kaum sind die Kinder im Bett, legen die Erwachsenen los»

«Es hat heute tatsächlich viel mehr Kinder in der Rösslimatt als früher – zeitweise war ich fast die Einzige», erinnert sich Jasmin Maron. Dadurch habe sich aber die Lärmbelastung erheblich vergrössert. «Das Problem ist: Der Krach beginnt um sieben oder acht Uhr morgens und hält den ganzen Tag an, bis spätabends. Man hat in dieser Siedlung keine Minute Ruhe. Kaum sind die Kinder im Bett, legen die Erwachsenen los.» Die Architektur helfe dabei auch nicht: «Viele Wohnungen sind spiegelverkehrt zur Nachbarwohnung angelegt, sodass die Schlafzimmerfenster der einen Wohnung neben den Balkonen der anderen liegen. Wird dort gefeiert, ist Schlaf unmöglich.»

Die MPK versucht laut Anwohnern seit mehreren Jahren, das Problem in den Griff zu bekommen. Unter anderem mit Infozetteln an alle Mieter. Einzelne Lärmverursacher wurden auch direkt angeschrieben. Der AZ liegt zudem ein Brief vor, den einige Anwohner im Juni 2019 an die Liegenschaftsbesitzerin geschickt haben. Darin fordern sie verbindliche Regeln für den Kinderspielplatz und den Grillplatz. Die Rede ist von «unkontrollierter Benutzung zu allen beliebigen Tages- und Nachzeiten», von «permanent kreischender und keifender Kinder, auch in Anwesenheit der Eltern» und von Wildpinklern – grossen wie kleinen – die «in die Hecken urinieren».