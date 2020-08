Kinderlärm im Rösslimatte-Quartier: Sind die Probleme wirklich gelöst?

Die Securitas im Rösslimatte Quartier wurde abgezogen. Der Einsatz habe seinen Zweck erfüllt, teilte die Eigentümerin, die Migros-Pensionskasse (MPK) mit: «Ruhezeiten wurden seither wieder vermehrt eingehalten. Dementsprechend hat die MPK das Securitas-Engagement wieder eingestellt.»

Dass es seither deutlich ruhiger war, berichten mehrere Anwohner. Und auch Jasmin Maron. Die Buchser Einwohnerrätin ist in der Siedlung aufgewachsen und hält sich fast täglich dort auf: «Es war fast schon gespenstisch still in der Siedlung.» Sie sagt allerdings auch: «Der Securitas-Einsatz war von Anfang an nur bis Anfang August geplant.» Dass er nun im Nachhinein so als Erfolg verkauft würde, sei schon etwas seltsam.