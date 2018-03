Die neue Amtsperiode ist erst etwa hundert Tage alt. Und doch ist der Einwohnerrat Aarau schon sehr aktiv – es sind bereits neun Anfragen an den Stadtrat eingegangen. Drei davon betreffen die Schule, respektive die Kinderbetreuung. Ein Thema, das den Aarauern offenbar unter den Nägeln brennt.

Eine bislang unbeantwortete Anfrage kommt aus dem Stadtteil Rohr, wo man sich sorgt, weil der Neubau des Kindergartens und der Tagesstrukturen noch immer nicht rechtskräftig baubewilligt ist. Die zweite, ebenfalls noch offene Anfrage betrifft die Schulhauszuteilung der Kinder in den Quartieren Gönhard, Zelgli, Goldern und Binzenhof, welche laut der Anfragestellerin Barbara Urech (FDP) offenbar die externe Kinderbetreuung erschwert.

«Kibeg»-Vernehmlassung im Mai

Am Montagabend nun musste der Stadtrat an der Einwohnerratssitzung eine neue – als «dringlich» eingereichte – Anfrage beantworten: Petra Ohnsorg (Grüne), Lelia Hunziker (SP), Esther Belser Gisi (Pro Aarau) und Patrick Deucher (FDP) drängen auf eine rasche Umsetzung des 2016 beschlossenen Kinderbetreuungsgesetzes «Kibeg». Es verpflichtet die Gemeinden, bis spätestens August 2018 für bedarfsgerechte Tagesstrukturen-Angebote zu sorgen.

«Bis heute – ein halbes Jahr vor Termin! – ist dem Einwohnerrat jedoch nicht bekannt, wie das neue Gesetz realisiert werden soll», heisst es in der Anfrage. Dazu sagte die zuständige Stadträtin, Franziska Graf, am Montag: «Die Vernehmlassung zur Umsetzung des ‹Kibeg› wird voraussichtlich im Mai durchgeführt.»

Die Einwohnerräte gehen in ihrer Anfrage konkret auf ein Problem im Gönhard ein. Hier haben sich zwei Elternpaare zusammengetan, um – mangels bestehender Alternativen – einen Hort zu eröffnen. «Wir stehen schon lange auf der Warteliste für einen Hort-Platz, aber es tut sich nichts», sagte Mit-Initiantin Petra Winter gegenüber der AZ. So gehe es einigen Eltern im Quartier. Das Krippenangebot sei relativ gross, nicht aber das Hort-Angebot als Anschlusslösung für Kindergarten- und Schulkinder.

Die künftigen Hort-Betreiber wollen für ihr Vorhaben Räume in der fast leerstehenden, stadteigenen Liegenschaft an der Heinerich Wirri-Strasse 3 (ehemaliges GastroSocial-Haus) mieten. «Bis zum heutigen Zeitpunkt liegen der GönHort GmbH über 80 Anfragen/Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung und über 100 Anfragen/Anmeldungen für den Mittagstisch vor», schreiben die Einwohnerräte in ihrer Anfrage. Wobei noch zu präzisieren ist, dass es sich nicht etwa um 100 Kinder handelt, sondern um 100 Betreuungseinheiten.

Vertrag nur befristet

Im Sommer wollen die Hort-Betreiber starten. Aber noch liegt kein unterschriebener Mietvertrag vor. Es gibt zwar einen Entwurf, den die Stadt diese Woche noch mit den Mietinteressenten besprechen und allenfalls bereinigen will, wie Franziska Graf erklärte. Es handelt sich jedoch nur um einen befristeten Vertrag. «Die Stadt ist grundsätzlich bereit, in der Liegenschaft Räumlichkeiten an die GönHort GmbH für eine befristete Zeit zu vermieten.» Man habe aber bereits die Aufträge für die Evaluation einer mittel- bis längerfristigen Lösung für den Kinderhort erteilt.

Graf betonte weiter, der Stadtrat setze sich «im Rahmen der Umsetzung des ‹Kibeg› für eine angemessene familien- und schulergänzende Kinderbetreuung ein». Der Stadtrat verfolge «weiterhin den Grundsatz, dass die Institutionen im Bereich der Kinderbetreuung auf privaten Initiativen beruhen sollen». Diese Initiativen unterstützt der Stadtrat «im Rahmen seiner Möglichkeiten», unter anderem «durch Vermietung von geeigneten eigenen Räumlichkeiten».