An seiner ordentlichen Sitzung Mitte Mai entschied der Kreisschulrat, an einer ausserordentlichen Sitzung Anfang Juli über entsprechende Anträge der Kreisschulpflege Beschluss zu fassen. In der Folge beantragte diese die Genehmigung der Mietkosten für zwei Kindergartenpavillons und die Platzierung derselben auf dem westlichen Teil der Spielwiese Nord in Oberentfelden.

Die Anträge wurden freilich zu spät an den Kreisschulrat verschickt. Aufgrund dieses formellen Fehlers zog die Schulpflege die Anträge an der ausserordentlichen Kreisschulratssitzung vom 2. Juli zurück. Immerhin: Eine Konsultativabstimmung war möglich. Und sie zeigte, dass eine grosse Mehrheit des Kreisschulrats den Kauf – und nicht die Miete – zweier Kindergarteneinheiten und den Standort Spielwiese Nord befürwortete.

Beschluss fassen musste der Kreisschulrat nun an einer weiteren ausserordentlichen Sitzung am Dienstagabend. Zwei Anträge lagen ihm vor: Erstens: Der Verpflichtungskredit von 910 000 Franken für zwei provisorische Kindergärten in Oberentfelden, basierend auf der Kostenschätzung dreier Unternehmer, sei zu genehmigen. Zweitens: Der provisorische Kindergartenstandort an der Westseite der Spielwiese Nord sei zu genehmigen.