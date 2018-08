Noch bis Freitag läuft in der Stadt die Vernehmlassung über die Umsetzung des kantonalen Kinderbetreuungsgesetzes (KiBeG). Bisher erhielten etwa 500 Kinder rund 2,124 Mio. Franken pro Jahr. Künftig dürfte der Betrag etwas höher sein. An einer Infoveranstaltung zeigte sich, dass die Ausarbeitung der KiBeG-Reglemente sehr anspruchsvoll sein wird. Letztendlich wird der Einwohnerrat darüber befinden.

Umstritten ist etwa, ab welcher Grenze es keine Subventionen mehr geben wird. Gemäss stadträtlichem Vorschlag soll keine Beiträge mehr erhalten, wer ein massgebendes Einkommen von 100'000 Franken und mehr hat. Doch wird damit das Ziel der sozialen Durchmischung in den Krippen noch erreicht? Weichen die Besserverdienenden nicht auf Nannys oder Au-pairs aus?

Die Beitragsverordnung basiert auf marktüblichen Kosten (siehe Tabelle). Daran werden etwa bei Krippen minimal 15 und maximal 110 Franken pro Tag (also theoretisch bis zum Totalbeitrag) subventioniert. Aber was passiert in den Fällen, in denen die Arbeitgeber einen Teil oder die ganzen Betreuungskosten übernehmen, wie das beispielsweise bei der Migros Aare neu der Fall ist, die die Hälfte der Fremdbetreuungskosten finanziert? Wie verhindert man, dass Eltern zusammen mit den Subventionen am Krippenbesuch sogar noch Geld verdienen?