Kilometerlanger Rückstau auf der T5 wegen der Kreuzplatz-Sanierung

Der Kreuzplatz ist die Aarauer Verkehrsdrehscheibe schlechthin: Sie wird für 1,08 Millionen Franken erneuert. In dieser Woche ist die wichtige Einfahrt aus Osten in die Stadt Aarau nicht möglich. Ebenso die Ausfahrt. Wer von Hunzenschwil kommt, muss die T5 beim Knoten Suhrenbrücke verlassen. Er wird über die Aarebrücke (Staffelegg-Zubringer) oder die Neubuchs-/Industriestrasse umgeleitet.

Die neue Linienführung ist in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag (Arbeitsbeginn 1.30 Uhr) eingerichtet worden. Am Sonntag wurde auf dem Kreuzplatz bereits intensiv gearbeitet. Das neue Verkehrsregime musste seine Bewährungsprobe am Montagmorgen beim Einsetzen des Berufsverkehrs bestehen. Es gab den auch tatächlich auf der T5 einen kilometerlangen Rückstau von Aarau bis zur Auffahrt Wynenfeld Buchs. «Der Zeitverlust betrug 20 Minuten», erklärt ein Stau-Steher. Nach 8.30 Uhr löste sich die Kolonne weitgehend auf.